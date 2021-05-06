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Çocuklar oyun bahçesinde virüs kapabilirler mi?

Bilim insanlarının koronavirüs ile ilgili yaptıkları araştırmalara göre çok kalabalık olmayan oyun ve çocuk parkları, çocuklar için tehlikesi az yerler.

Çocuklar oyun bahçesinde virüs kapabilirler mi?

Koronavirüs için uyguladığımız hijyen kurallarını çocuklarımıza alışkanlık haline getirmeleri konusunda elimizden gelen yönlendirmeyi yapıyoruz. Ancak sosyal mesafe ve herkesin dokunabileceği yerlere el sürmemek, sürekli ellerimizi yıkamak, maskeleri çıkarmamak gibi davranışları öğrenmeleri zaman alabiliyor.

Bu durum çocuklarımızı iyiden iyiye kapalı alanlara, evlere kapattı ve dolayısıyla sosyal etkileşimleri ebeveynler ile kısıtlı hale geldi. Elbette çocuklarımız da tüm toplumun uymak zorunda olduğu kurallara tabiler. Ancak kısıtlamaların dışında kalabilecek bir yer var; parklar ve oyun bahçeleri.

Bilim insanlarının koronavirüs ile ilgili yaptıkları araştırmalara göre çok kalabalık olmayan bu tür açık alanlar çocuklar için tehlikesi az yerler.

Çocukların bulaşma ve bulaştırma oranı çok düşük

Bu durumun birkaç nedeni var. Birincisi, küçük yaştaki çocuklar virüsü yetişkinler kadar bulaştırma riski taşımıyorlar.

İngiltere’de Bristol Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre 4 ila 11 yaşları arasındaki çocuklara koronavirüs bulaşma oranı %1-%5 arasında ve bu vakaların tamamı asemptomatik, ayrıca çevrelerine bulaştırma oranları çok düşük.

Yine İngiltere’de Haziran 2020 itibariyle anaokulu ve ilkokullardaki 1 milyon çocuktan sadece 70’inde koronavirüs tespit edildi. Güney Kore’de çocuklara koronavirüs bulaşma oranı yetişkinlerin 10’da biri olarak ölçümlendi. Singapur’da ise okul öncesi yaşın, koronavirüs riski en düşük grup olduğu belirlendi.

Pandeminin başlangıcından beri çocuklarda koronavirüs vakası çok nadir görülüyor, bu durum mutasyonlu virüslerde de benzer şekilde seyrediyor.

Bilim insanlarına göre çocukların parklar ve oyun bahçeleri gibi açık alanlarda, pandemi kurallarına uyarak oynadıklarında virüs kapma riskleri son derece düşük. Öte yandan bu durumun çocukların kendi aralarında olmaları koşuluyla geçerli. Koronavirüsün bulaşmasını engellemenin mutlak yollarından biri sosyal mesafe ve açık alan bile olsa kalabalıkta durmamak. Bu konulara dikkat etmek bizleri virüsten de uzak tutacaktır.

Temiz hava ve güneş çocukların sağlığı için çok gerekli

Baharın iyice kendisini göstermeye başladığı ve yazın yaklaştığı mevsimlerde çocukların bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için güneş görmeleri, oksijen ve temiz hava alabilmeleri çok önemli. Güneşten alacakları vitaminler hem zihin hem kemik hem de fiziksel gelişim için büyük önem taşıyor ve vitamin takviyesi ile bu eksikliği kapatmak her zaman mümkün olmayabilir.

Ayrıca çocukların tüm sosyal aktivitelerden ve özellikle de yaşıtlarından izole edilmesi mental sağlıklılarını çok fazla etkiliyor. Çocukların birlikte oynamaları, yaşıtlarıyla konuşarak iletişim kurmaları ruhsal olarak sağlıklı bireyler olmaları için son derece gerekli.

Parklarda ve oyun bahçelerinde alınacak önlemler

Pandemi koşulları altında önlem almak durumundayız. Bunlardan biri de virüs bulundurma ihtimaline karşı salıncak, kaydırak gibi oyuncaklar ve parklardaki spor aletlerine dokunduktan sonra ellerini burunlarına veya ağızlarına götürmelerini engellemek. Maske bu anlamda yardımcı olacaktır.

Oyun bittiğinde önce parkta dezenfektan ya da kolonya ile elleri temizlemek, ardından da eve gelir gelmez elleri sabunla iyice yıkamak, kesin kurallar olmalı. Çocukları ellerin temiz olması konusuna alıştırmalıyız. Ayrıca çocuklarımıza ev dışında geçirdikleri süre boyunca ellerini ağız ve burundan uzak tutmayı alışkanlık haline getirmeliyiz.

Uzmanlara göre çocuğun salıncağa binerken elini süreceği yerleri dezenfektan mendille silmek de içimizi rahat tutacaktır.

Koronavirüsü göz ardı etmeden yaşamak

Dünya nüfusunun tamamı için pandemi bir yaşamsal gerçeklik. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü bir süre daha hayatlarımızın ayrılmaz parçası olmaya devam etmek zorunda. Öte yandan çocuklarımızın hava, güneş, açık alan ve iletişim gibi çok temel ihtiyaçları var ve kurallar dahilinde onlara gelişimleri için önemli olan gereksinimlerini sunmamız mümkün.

KAYNAK: Huffpost

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