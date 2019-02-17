Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki çocuk kış ortasında denize girdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yat Limanı’nda denize atılan bozuk paraları çıkarmak için yarışan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

İHA'nın haberine göre, meraklı vatandaşların bakışına aldırmadan yüzen çocukları birçok kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Güneşli ve 16 derece olan havayı fırsat bilen çocuklar dakikalarca denizde kaldı.