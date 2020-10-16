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HaberlerGündem3. SayfaÇocuklar tartıştı, aileler silah çekti: 5 yaralı
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Çocukların tartışması, aileler tabancaları ateşledi: 5 yaralı

Adana'da sokakta oynayan çocukların kavgası, aileler arasında silahlı kavgaya dönüştü. Tabancaların ateşlendiği kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest kalırken, olayın ardından evinde gözaltına alınan Osman S. tutuklandı

Çocuklar tartıştı, aileler silah çekti: 5 yaralı
DHA

Adana'da sokakta oynayan çocukların kavgası, aileler arasında silahlı kavgaya dönüştü. 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden Osman S., tutuklandı.

Olay, 12 Ekim günü, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 11 Ekim'de sokakta oynayan çocuklar, kavga etti. Ertesi gün çocuklar kavgaya devam etti. Ferhat S., Abdulaziz S. ve Gaffur S.'nin de karıştığı kavga, kısa sürede aileler arasında silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancaların ateşlendiği kavgada Metin S. (54),Cemal S. (23),Yunus S. (27),Halil S. (58) ve Veysi S. (22) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cemal S., Yunus S., Halil S. ve Veysi S.'yi tedavilerinin ardından, Osman S.'yi de evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman S., tutuklandı. Cemal S., Yunus S., Halil S. ve Veysi S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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