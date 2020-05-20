Çocuklar yeniden park ve bahçelere koştu - AFYONKARAHİSAR

AA

Kentte, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile bu hafta tekrar dışarı çıktı.Aileleriyle birlikte Akarçay ve Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Parkı'nda salıncak, kaydırak ve farklı oyun gruplarıyla eğlenen çocuklar keyifli zaman geçirdi.Dışarı çıktıktan sonra parklara ve oyun gruplarına koşan çocuklar, çok mutlu olduklarını dile getirdi.