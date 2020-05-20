Çocuklar yeniden sıcak havanın tadını çıkardı - BİLECİK

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11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıkan çocuklar, aileleriyle birlikte geldikleri parklarda oyun oynadı. Sokaklarda arkadaşlarıyla özgürce dolaşan çocukların mutlu oldukları gözlendi.Kimi bisiklete binerken, kimi anne ve babasıyla top oynadı, kimi ise parklarda gölgelikte oturdu. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de parklarda ve sokaklardaki çocuklara maske dağıttı.Çocuklarıyla parka gelen iki anne, uzun süredir evde olan çocukların sıkıldıklarını ve uygulamayı olumlu bulduklarını ifade ederek, ''Çocuklar bugünü bekledi. Dakika tuttular çocuklar, sokağa çıkacakları saati beklediler. Hava sıcak ama gölgede zamanımızı değerlendiriyoruz.'' dedi.Çocuklar da evde ders çalışarak ve televizyon izleyerek zamanlarını geçirdiklerini, 4 saatlik zamanı oyun oynayarak ve dolaşarak değerlendirmek istediklerini ifade etti.