Çocuklara çifte bayram

İstanbul’da yaşayan, iyi derecede Türkçe konuşan ve gerçekleştirdiği 'Tenten İstanbul' adlı son solo sergisi ile beğeni toplayan sanatçı Hamid Tolouei Fard, bu kez çocuklarla beraber çok özel bir çalışmaya imza atacak.

22-23 Nisan tarihlerinde, Maximum Uniq ‘Çocuk Festivali'nin onur konuğu olarak çocuklara yönelik iki atölye çalışması gerçekleştirecek olan Hamid Tolouei Fard, resim yapmayı seven altı yaş ve üstü çocukları hayal gücünün özgür yaratıcılığı ile sürprizli bir çalışmaya davet ediyor.