Çocuklara İngilizce Alfabe Öğretmek Kolay Mıdır?

Erken yaşlarda İngilizce eğitimine başlamanın önemini, gün geçtikçe daha fazla kavrıyoruz. Okul öncesi öğrenciler, İngilizce yazmaya başlamak için alfabeyi, harfleri okumayı ve harfleri birleştirmeyi öğrenmelidir. Bu yazımızda öğrencilerin, İngilizce alfabe öğrenmesi süreciyle ilgili yanlış bilinen efsanelere ve konuyla ilgili doğru bilgilere yer verdik.

Neden alfabeye ihtiyaç duyarız?

Efsane #1. Çocuklar İngilizce okumak ve yazmak için İngilizce alfabeye ihtiyaç duyar.

Bir kişinin okuyabilmesi ve yazabilmesi için alfabeyi bilmesi gerekir, bu su götürmez bir gerçektir. Şaşırmaya ve hatta şok olmaya hazır olun çünkü okumak ve yazmak için mutlaka alfabeyi bilmeniz yeterli değildir!

“Alfabe, belirli, genel kabul görmüş bir sıraya göre düzenlenmiş, belirli bir yazı sisteminin tüm harflerinden oluşan bir kümedir.”

Bu nasıl mümkün olabilir? Çok basit. Alfabe sadece bir harf dizisidir; Harfleri bilmek ne yazık ki okumayı öğrenmenize yardımcı olmayacaktır! Buna inanmıyor musunuz? Kendiniz deneyin. İngilizce alfabenin en dikkat çekici harfini alın – “W”. Aklınıza bu harf ile, W [dabılyu:] ile başlayan kaç İngilizce kelime geliyor? Peki ya “J” [cey]? Ya da en gizemli “H” harfi [eyç]? Harfin görüntüsünü hemen hatırlarsınız, ancak alfabetik adını veya bu harfin temsil ettiği sesi hatırlamak hemen mümkün değildir.

Ve bütün mesele bu! İngilizce okuyabilmek için alfabenin seslerini ve okurken gördüğümüz veya bir şey yazmak istediğimizde hatırladığımız harf görüntüsünü bilmeniz gerekir. İngilizce’de buna fonetik denir.

Peki, neden çocuklara İngilizce alfabe öğretilmelidir? Harflere ne zaman ihtiyaç duyarız?

Örneğin adınızı, soyadınızı, adresinizi veya e-posta adresinizi anlaşır bir halde iletebilmek için bazı harfleri birleştirerek gruplandırmaya ihtiyacınız olur. İngilizce’de buna “heceleme” denir. Bir başka örnek vermek gerekirse, bir sözlükte alfabetik sırayla kelimeleri bulmak için alfabeyi de bilmek gerekmektedir.

Ne zaman eğitime başlanmalıdır?

Efsane #2. Önce anadilde okuma öğrenilir, ardından İngilizce okumaya geçilir.

Birçok ebeveyn İngilizce alfabenin 2. sınıftan önce öğrenmeye başlanmaması gerektiğine inanıyor, çünkü anadillerindeki harfler hala bir sorun teşkil ettiğini düşünüyor fakat, 2. sınıfta alfabeyi öğrenmeye başlamanın zaten çok geç olduğundan %100 eminiz ???? Bir çocuk 5 yaşında İngilizce harfleri öğrenmek istiyorsa, bunu gerçekleştirmesine her zaman izin vermelisiniz! Ancak, fonetiği parça parça öğretmek daha iyidir. Haydi, daha derine inelim!

Bildiğiniz üzere, bir dil sözlü ve yazılı olabilir ve anadile hakim olmanın doğal yolu, sözlü formda ustalaşarak, yavaş yavaş yazılı olanı tanımaktır. Harflere, daha doğrusu yazıya olan ilgi, çocuklarda oldukça erken yaşta uyanır. Çocuklar sesleri düşünmeden, harfleri “kopyalamayı” ve “taklit etmeyi” severler ve bu sayede kendilerini gerçekte olduklarından çok daha büyük hissederler. Aynı şey İngilizcede de olmaktadır. “Köpek” ve “kedi” kelimelerini bilmek önemlidir, ama bu kelimeleri yazabilmek çok başka bir anlamdadır.

Ve burada iki sorunla karşı karşıyayız.

Öncelikle, daha önce hiç İngilizce çalışmamış olanlar bile bir alfabe şarkısını defalarca dinleyerek ABCDEFG diyebilir. Ancak ABCD’nin sesini yazılı görüntüleriyle ilişkilendirmek için biraz daha çaba sarf etmek gerekir. Bu nedenle öğrencinin belleğinde sesli görüntü mutlaka görsel bir imge ile desteklenmelidir, örneğin; [si:] deriz – “Cc” yazarız, [bi:] deriz – “Bb” yazarız. Bunu yapmak için üstüne alfabe yazılı kartlar veya resimler kullanabilir, telaffuz edebilir ve bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

İkincisi, alfabeyi bilmek tek başına yetmez; [bi:] – Bb’nin [b] olduğunu ve [si:] – Cc’nin… [k] olduğunu anlamak gerekir. “Hh” – [h] bahsetmiyoruz bile. Sonuç olarak, doğru yazılmış “köpek” (dog) kelimesinin [di:] – [d] – Dd, [o:] – [o] – Oo, [ci:] – [g] – Gg olduğunu bilmek gerekir.

Ses-harf ve harf-ses imgeleri oluşturulup, öğrencinin kafasında sabitlendiğinde çocuk artık okumaya ve yazmaya hazırdır. Bu süreç, İngilizce dilinin harflerini, seslerini ezberlemek ve uygulamak için zaman ve özel alıştırmalar gerektirmektedir. Hızla öğrenilen harfler başarı faktörlerinden sadece biridir. Neden mi?

Harfler aynı görünüyor!

Efsane #3. Çocukların mükemmel bir hafızası vardır. 26 harf öğrenmek çok kolay!

İngilizce alfabe gerçekten de diğer dillere nazaran daha az harfe sahiptir. Sadece 26 tane harf vardır ve çocukların harika bir hafızası vardır. Çocuklar bir şarkıyı birkaç kez dinlerse veya alfabe ile ilgili bir çizgi film izlerse, hem harf isimlerini hem de sıralarını kolayca hatırlarlar. Nasıl yazıldığını hatırlamak elbette biraz zaman alabilir. Bu noktada, alfabe, boyama sayfaları olarak yazdırabilir, renklendirebilir, sesli olarak telaffuz edebilir ve bu adımları tekrarlayabilirsiniz. Anadilinizdekilere benzeyen İngilizce harflerle alfabeyi öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Biraz da, alfabeyi okul öncesi yaşta öğrenmenin avantajlarından bahsedelim. 6-7 yaş arasındaki çocuklar sesleri ve harfleri kademeli ve yavaş bir şekilde öğrenmektedir. Okul öncesi yaştaki öğrenciler, henüz anadillerindeki yazılı harfleri bilmediklerinden dolayı öğrenim süreci daha hızlı olacaktır, ancak ilk başta öğrencilerin kafası karışacaktır çünkü oldukça fazla “yarı benzer” harf vardır – n, c, B, x, Pp, ɡ… Ses-harf ve harf-ses kombinasyonları iyi öğrenilmezse, bu karışıklık hem okumayı hem de yazmayı etkileyecektir.

Nasıl yazılır? Sağa doğru mu sola doğru mu? Yukarıya mı, aşağıya mı?

Efsane #4. İngilizce harfler yazılı olarak benzerdir; hatırlamaları kolaydır.

Buna rağmen, İngilizce harflerinin şaşırtıcı sırları vardır. Birincisi, sadece yönleri açısından farklılık gösteren birçok “benzer” çift harf vardır. Örneğin, “t” ve “f” ile “M” ve “W” harf çiftleri birbirinin “yansıması” olmaları dışında aynıdır, ve buna inanmak zor ama çocuklar bu harfleri tamamen birbirine karıştırıyor. “D”-”b” ve örneğin “p”-”q” gibi çiftler yalnızca yönlerinde farklılık gösterir, bu nedenle çocuklar bu harflerde yazım yaparken çok sık yansıtma yapar. Bu tür bir karışıklık, okuma ve yazma üzerinde de çok olumsuz bir etkiye sahip olacaktır.

Elbette zaman geçtikçe öğrenci kendini bağımsız olarak kontrol etmeyi öğrenir. Alfabeyi tanıtma ve beyinde sabitleme aşamasında, bu nüanslar dikkate alınmazsa ve engellenmezse, bu yanlış edinimler uzun süre devam eder, sabit hale gelir ve bu durumun düzeltilmesi son derece zordur. İngilizce alfabeyi öğrenmek için çevrimiçi araçlar, ücretsiz alfabe videoları, çocuklar için hem harf hem de ses içeren alfabe şarkıları vb. yardımcı olabilir, ancak…

Daha sonra ne olacak?

Bu yazımızda, çocukların İngilizce harfleri öğrenmesinin ne kadar “kolay” olduğuna dair en yaygın efsaneleri inceledik. Evet, her çocuk evde ebeveynleriyle birlikte, hatta bağımsız olarak, kartlar, resimler, ücretsiz şarkılar, karikatürler ve alıştırmalar kullanarak harflerin adlarını ve sırasını öğrenebilir. İnternet de bu konuda çok faydalı bir araçtır. Ancak ses-harf kombinasyonlarının pekiştirilmesi ve okuma becerilerinin oluşturulması, tercihen deneyimli öğretmenlerin yardımıyla daha uzun çalışmayı gerektirir. Erken yaştan itibaren dil eğitimine düzenli olarak başlamak başarınız için bir şarttır.

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