Çocuklara ara tatilde sanat

Değişen Resimler, Duvarların Resmi, Benim Renklerim, Birleşen Nesneler, Lekeler ve Çizgiler adlı atölye programları ara tatilde çocukları bekliyor.

İstanbul Modern, 11-15 Nisan 2022 ara tatilinde çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi çevrimiçi atölye programı hazırladı. Çocuklar bu programa çevrimiçi katılarak, müze uzmanlarıyla buluşup evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ara Tatilde Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu farklı kavramlara odaklanan beş atölye çalışmasını içeriyor. Çocuklar hafta içi her gün düzenlenen bu atölyelerin her birine, ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabiliyor. Atölyelerin beşine kayıt yaptıranlara Ara Tatilde Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu Katılım Belgesi veriliyor.

Atölye çalışmaları, İstanbul Modern’in koleksiyon sergileri “Sanatçı ve Zamanı”, “Şimdinin Peşinde” ve “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” sergilerinin sanal tur gösterimiyle başlıyor. Çocuklar, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümlüyor. Ardından müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyorlar. Çevrimiçi atölye her evde kolaylıkla bulunabilen malzemeler kullanılıyor.

Çevrimiçi Ara Tatil Sanat Okulu programlarında çalışmalar video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşiyor.

Detaylı bilgi için 0212 334 73 41 ve 0212 334 73 26 nolu telefonları arayabilir, egitim@istanbulmodern.org adresine mail atabilirsiniz.