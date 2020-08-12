Çocuklara ve gençlere kamplarda

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Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın, sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuk ve gençler için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde düzenlediği yaz kampında, çocuklara "mahremiyet bilinci" eğitiminin verileceğini bildirdi.

Kamp programında, çeşitli nedenlerle ailelerinden ayrılmak zorunda kalan ve devlet koruması altına alınan çocuklar için "değerler eğitimi" programı oluşturulduğunu kaydeden Selçuk, şöyle devam etti:

"Programla, çocuk bakım kuruluşlarında kalan çocuklarımız için günlük hayatta kullanabilecekleri ve yaşlarına göre indirgenmiş bir anlatımla dini, manevi ve ahlaki değerlere yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, Allah sevgisi, peygamber sevgisi, Kur'an-ı Kerim, tatlı dil ve güler yüz gibi konuların yanı sıra saygı, sevgi, paylaşma ve yardımlaşma, görgü ve nezaket kuralları, dua, şükür, hoşgörü, alçakgönüllülük, olumlu düşünme, çalışkanlık, kanaatkarlık, sabır, sorumluluk, affetmek ve affedilmek gibi konular yer alıyor."

- "Mahremiyet bilinci"

Bakan Selçuk, çocukların istismar gibi olaylara yönelik kendilerini koruması, bu tip tehlikelere karşı nasıl hareket edebileceğini öğrenmesi için eğitim konuları arasına "mahremiyet bilinci" konu başlığının eklendiğini vurguladı.

Selçuk, "Mahremiyet eğitimiyle çocuklarımızın, kendi özel alanlarının farkına varabilme, sosyal hayatın içinde kendi özel alanlarını koruyarak diğer insanların özeline saygı duyma ve kendisi ile çevresi arasına sağlıklı sınırlar koyabilme becerilerini kazanmalarını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

- Kovid-19 ile mücadele

Selçuk, kamplarda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu yıl önlemlerin artırıldığını ve alınan sağlık tedbirlerinin titizlikle uygulandığını kaydetti.

Mesafe ve diğer sağlık önlemleri nedeniyle kamp programında katılım sayısına sınırlama getirdiklerine işaret eden Selçuk, "Her yıl bütün bölgelerden çocuklarımızın katılımıyla gerçekleştirilen kamplara bu sene salgın nedeniyle sadece kampın bulunduğu illerdeki çocuklarımız katıldı." bilgisini verdi.

- Kampdaki eğitim

İçeriği çocuklara göre düzenlenen eğitimler, Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirdiği din görevlileri tarafından veriliyor. Eğitim veren din görevlileri, kuruluşların özellikleri ve çocuklara ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda ön eğitimden geçiriliyor.

Kamp programında değerler eğitiminin yanı sıra çeşitli oyun ve aktiviteler yer alıyor. Programın sosyal aktiviteleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca görevlendirilen gençlik liderleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Gençlik liderlerince kurulan istasyonlarda el sanatları, masa tenisi, bisiklet, sokak oyunları, yarışmalar, tiyatro, matrak ve okçuluk, yüzme, paintball, matrak, bisiklet, doğa yürüyüşü gibi sportif faaliyetler yapılıyor.