Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Çocuklarda ateş, her zaman tehlike işareti mi? | Sağlık Haberleri

        Çocuklarda ateş, her zaman tehlike işareti mi?

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Ateş, bağışıklık sistemi için bir eğitim programıdır. Bağışıklık sistemimiz enfeksiyon etkenlerini yok etmek için vücut ısısını yükseltir. Çocukların daha ileride daha ciddi enfeksiyonlara karşı sağlam olabilmeleri için birçok "küçük enfeksiyona" ihtiyaç duyarlar. Önemli olan çocuğun genel olarak nasıl olduğudur, bu ateşin yüksekliğiyle ilgili değildir. Dolayısıyla ailelerin her ateşte korkmasına gerek yoktur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 08.02.2026 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklarda ateş, her zaman tehlike işareti mi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de evde patlama: 3 yaralı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen patlamada 3 kişi yaralandı. Ev ile park halindeki hafif ticari araçta hasar oluştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Herkes bu soruyu soruyor
        Herkes bu soruyu soruyor
        Netanyahu, ABD'ye gidecek
        Netanyahu, ABD'ye gidecek
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu