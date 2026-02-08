Çocuklarda ateş, her zaman tehlike işareti mi? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Ateş, bağışıklık sistemi için bir eğitim programıdır. Bağışıklık sistemimiz enfeksiyon etkenlerini yok etmek için vücut ısısını yükseltir. Çocukların daha ileride daha ciddi enfeksiyonlara karşı sağlam olabilmeleri için birçok "küçük enfeksiyona" ihtiyaç duyarlar. Önemli olan çocuğun genel olarak nasıl olduğudur, bu ateşin yüksekliğiyle ilgili değildir. Dolayısıyla ailelerin her ateşte korkmasına gerek yoktur" dedi

