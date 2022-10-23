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Çocuklarda çölyak büyüme geriliğine yol açıyor

Çölyak; arpa, çavdar, buğday gibi gıdalarda bulunan glutene karşı vücudun oluşturduğu antikorların diğer organların hastalanmasına yol açması anlamına geliyor ve sıklıkla gluten intoleransı ile karıştırılıyor. Çölyakın çok daha ağır ve otoimmun bir hastalık olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Genellikle kalıtımsal bir hastalık ve çocuğun yaşı ilerledikçe boy kısalığı, büyüme geriliği, karın ağrısı, halsizlik, kansızlık, ishal ve kabızlık gibi belirtilerle kendini gösteriyor" dedi. Dr. Seçkin bu hastalığın görülme sıklığının her on beş yılda bir, iki katına çıktığına dikkat çekti.

Çocuklarda çölyak büyüme geriliğine yol açıyor
Çocuklarda çölyak büyüme geriliğine yol açıyor
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Çölyak ve gluten intoleransı genellikle birbirleriyle karıştırılan, glutenli gıdalar tüketildiğinde çeşitli rahatsızlıklara neden olan iki hastalık. Çölyak'ın çok daha ağır ve otoimmun bir hastalık olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Bazı insanlar buğday, arpa, çavdar gibi glutenli gıdalar tükettikleri zaman migren, mide bulantısı, eklem ağrıları ya da depresyon, konsantrasyon bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşayabiliyor. Bu gluten hassasiyetinden kaynaklanıyor ve çölyak ile benzer şikayetlere neden oluyor" dedi.

BU BELİRTİLER ÖNEMLİ

Dr. Şirin Seçkin ilk altı ay anne sütü ile beslenen bebek, ek gıdalara geçildiğinde iştahsızlık, kilo kaybı, kusma, karın şişmesi, ishal ya da kabız gibi belirtiler gösteriyorsa mutlaka bir çölyak taraması yapılması gerektiğini belirtti. Dr. Seçkin "Özellikle de muhallebi, ekmek, bulgur, makarna ya da diğer unlu gıdalara dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer bu gıdalar kesildiğinde şikayetler de geçiyorsa o zaman kan testi ile antikor ve genetik yatkınlık tespit edilmeli" dedi. Çölyakın genellikle kalıtımsal bir hastalık olduğunu ve her yaşta ortaya çıkabildiğini ifade eden "Eğer genetik bir yatkınlık varsa kişi hastalığı gizli, hiçbir belirti göstermeden geçirebilir, 70 yaşında bile ortaya çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

BÜYÜME GERİLİĞİNE YOL AÇIYOR

Çölyak hastalığının, çocuğun yaşı ilerledikçe boy kısalığı, büyüme geriliği, karın ağrısı, halsizlik, kansızlık, ishal ve kabızlık gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Çölyak yalnızca bağırsakları tutmuyor, diğer organlarda da rahatsızlıklara neden oluyor. Buğdayın proteinine karşı oluşan antikorlar örneğin tiroit dokusunda da hasara yol açabilir, reflü, sarılık ya da otizm, şizofreni, hiperaktivite, kaygı bozukluğu bile yapabilir. Vücutta sürekli kronik iltihabi bir durum söz konusu" dedi. Dr. Seçkin çölyak teşhisi konan bir kişinin hiçbir şekilde gluten içeren çavdar, arpa, buğday gibi gıdaları tüketmemesi gerektiğini söyledi.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR

Çölyak hastalığının görülme sıklığının yüzde iki olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Eskiden çok nadir görülen bir hastalık şimdi çok daha sık görülüyor ve her on beş yılda bir, sayı iki katına çıkıyor. Anne sütüyle beslenmenin azalması, sezeryan, hijyen teorisi, rota virüs ishalleri ve paketli gıdalar bu artıştan sorumlu tutuluyor" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Hipokrat’ın söylediği gibi ‘Tüm hastalıklar bağırsaklarda başlar’ ve iyi bağırsaklarımız varsa genetik yatkınlık olsa bile her türlü hastalığı önleyebiliyor. Sağlıklı beslenme pek çok hastalıkta olduğu gibi çölyakta da çok önemli" ifadelerini kullandı. Dr. Seçkin "Çölyak çok ciddi bir hastalık, dikkat edilmezse hayati sonuçlara da yol açabilir" uyarısında da bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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