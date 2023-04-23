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Çocuklarda en sık görülen kansızlık nedeni

Demir eksikliği bebeklikten itibaren her yaş çocukta görülebilen bir sorun. Demirin büyüme ve gelişme açısından çocuklarda çok önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Demir eksikliği çocuklarda en sık görülen kansızlık nedeni. Özellikle büyümenin en hızlı olduğu ilk üç yıl ve ergenlik döneminde çocukların demir ihtiyacı artıyor. Bu yüzden demir takviye edilmesi önerilen elementlerden bir tanesi" dedi. Dr. Seçkin nedeni açıklanamayan demir eksikliğinin ise çölyak habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Çocuklarda en sık görülen kansızlık nedeni

Demir vücutta birçok fonksiyonu olan önemli bir element ve eksikliği özellikle çocuklarda ciddi problemlere yol açabiliyor. Demir eksikliği kimi zaman da bir hastalığın habercisi olabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin demir eksikliğinin nedenlerini, belirtilerini ve önemini Habertürk'e anlattı.

ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN KANSIZLIK NEDENİ
Demirin büyüme ve gelişme açısından çocuklarda çok önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Demirin kanda oksijenin taşınmasında önemli bir işlevi var, vücutta yüze yakın farklı kimyasal işlemde katalizör olarak rol oynuyor, yalnızca hücrelere oksijen taşımıyor diğer taraftan elektron da taşıyor ve metabolizma için son derece önemli bir element" dedi. Demir eksikliğinin çocuklarda en sık görülen kansızlık nedeni olduğunu belirten Dr. Seçkin "Özellikle büyümenin en hızlı olduğu ilk üç yıl ve ergenlik döneminde çocukların demir ihtiyacı artıyor. Bu yüzden demir takviye edilmesi önerilen elementlerden bir tanesi. Sağlık Bakanlığı da dördüncü aydan itibaren tüm bebekleri koruyucu anlamda belli aylarda günlük demir verilmesini öneriyor" şeklinde konuştu.

İŞTAHSIZLIK, SİNİRLİLİK, HALSİZLİK
Çocuklarda demir eksikliğinin; ciltte solukluk, iştahsızlık, halsizlik, sinirlilik, konsantrasyon eksikliği gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Bebeklerde ilk 4-6 ay demir eksikliği görülmüyor, hamilelikte anneden geçen demir ilk 4 ay bebeğe yetiyor. En geç yedinci ek besinlere başlandı ve et de tüketiliyorsa herhangi bir eksiklik oluşmuyor. Ancak vegan, vejetaryen ya da tek tip beslenme ile çay, süt ve süt ürünleri ve karbonhidratı fazla tüketmek demir emilimini azaltıyor" dedi. Dr. Seçkin "Bir yaşını geçtikten sonra verilen inek sütü çok yararlı değil üstelik bağırsak geçirgenliğini azaltıyor. Ülkemizde zaten laktoz intoleransı çok yüksek, inek sütünü içirmek yerine yoğurt, lor peyniri yapmak, çorbalara katmak daha doğru" şeklinde konuştu.

ÇÖLYAK HABERCİSİ OLABİLİR
Çocuklarda dünya genelinde yüzde 50 oranında demir eksikliği görüldüğünü belirten Dr. Seçkin nedeni açıklanamayan demir eksikliğinin nedeninin çölyak ve gluten tahammülsüzlüğü olabileceğine dikkat çekti. İleri derecede demir eksikliğinin çocuklarda hem beyin fonksiyonlarını hem de fiziksel gelişimi olumsuz etkilediği yönünde uyarıda bulunan Dr. Seçkin "Doktor muayenelerinde muhakkak çocuğun demir deposuna bakılması ve eksiklik varsa takviye edilmesi gerekiyor. En iyi hayvansal proteinlerde, beyaz ve kırmızı ette bulunan demir vücut tarafından emiliyor, bitkilerdeki demirin bağırsaklardaki emilimi iyi değil" şeklinde konuştu.

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