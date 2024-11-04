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        Haberler Sağlık "Çocuklarda gelişigüzel antibiyotik kullanılmamalı" - Haberler | Sağlık Haberleri

        "Çocuklarda gelişigüzel antibiyotik kullanılmamalı"

        Üst solunum yolu enfeksiyonlarının (ÜSYE) çocuklarda sık görülen ve genellikle virüs kaynaklı olan enfeksiyonlar olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dinçer Çelik, "En yaygın türleri arasında soğuk algınlığı, grip, sinüzit, farenjit ve larenjit bulunur. ÜSYE'lerin büyük çoğunluğu virüs kaynaklı olduğu için antibiyotik tedavisi genellikle gerekli değildir. Doktor bakteriyel kaynaklı olduğunu teşhis edip önermedikçe kullanılmamalıdır. Ateş düşürücü ve ağrı kesiciler tercih edebilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 17:38 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:38
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        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dinçer Çelik, “Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE), çocuklarda sık görülen ve genellikle virüs kaynaklı olan enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar burun, boğaz ve sinüs gibi üst solunum yollarını etkiler ve çoğunlukla hafif seyreder. En yaygın türleri arasında soğuk algınlığı, grip, sinüzit, farenjit ve larenjit bulunur” diye konuştu.

        "ÖKSÜRÜK VE YÜKSEK ATEŞ GÖRÜLÜR"

        Çocuklarda ÜSYE belirtilerinin enfeksiyonun türüne göre değiştiğini belirten Uzm. Dr. Çelik, genellikle görülen belirtileri şöyle sıraladı:

        * Burun akıntısı veya tıkanıklığı,

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        * Öksürük,

        * Boğaz ağrısı,

        * Yüksek ateş,

        * Baş ağrısı,

        * Halsizlik ve iştahsızlık,

        * Hapşırma ve gözlerde sulanma

        HASTALIĞIN EN SIK SEBEPLERİ VİRÜSLER

        Enfeksiyonların nedenlerini dile getiren Uzm. Dr. Dinçer, “ÜSYE’nin en sık sebebi virüslerdir (rinovirüs, influenza, adenovirüs). Bakteriyel enfeksiyonlar daha nadir olmakla birlikte bazen ikincil enfeksiyonlar olarak gelişebilir” dedi.

        NASIL BULAŞIYOR?

        Bulaşma yollarını dile getiren Uzm. Dr. Dinçer, “Enfekte kişinin öksürmesi veya hapşırması sonucu havaya yayılan damlacıkların solunması ile kişiden kişiye bulaşabilir. Hasta kişinin ellerine veya kullandığı eşyalara temas edilmesi ve ardından ağız, burun veya gözlere dokunulması da riski artırabilir” şeklinde konuştu.

        "ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ VE AĞRI KESİCİ İLAÇLAR TERCİH EDİLEBİLİR"

        Tedavi seçeneklerine değinen Uzm. Dr. Dinçer, şu bilgileri paylaştı: “ÜSYE’lerin büyük çoğunluğu virüs kaynaklı olduğu için antibiyotik tedavisi genellikle gerekli değildir. Ateş düşürücü ve ağrı kesiciler tercih edebilir. Parasetamol veya ibuprofen gibi ilaçlar, çocuğun rahatlamasına yardımcı olabilir. Vücudun enfeksiyonla savaşabilmesi için bol miktarda sıvı almak ve dinlenmek önemlidir. Burun tıkanıklığı olan çocuklarda burun açıcı damlalar veya serum fizyolojik kullanılabilir. Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları kullanılabilir. Bu ilaçlar çocuklarda dikkatli kullanılmalı ve doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır.”

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        KORUNMA YÖNTEMLERİ

        Uzm. Dr. Dinçer, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yöntemlerini şöyle sıraladı:

        Ellerin sık sık yıkanması: El yıkama, enfeksiyonların yayılmasını önlemenin en etkili yollarından biridir.

        Kalabalık ortamlardan kaçınma: Özellikle kış aylarında toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerde enfeksiyon bulaşma riski artar.

        Bağışıklığı güçlendirmek: Dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli egzersiz çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirir.

        NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

        Uzm. Dr. Dinçer, doktora başvurulması gereken durumları şu şekilde sıraladı:

        * Çocuğun yüksek ateşi (38,5°C ve üstü) 3 günden uzun sürüyorsa,

        * Solunum güçlüğü, hırıltılı solunum veya dudaklarda morarma varsa,

        * Çocuk aşırı halsiz ve iştahsızsa,

        * Şiddetli boğaz ağrısı veya kulak ağrısı varsa,

        * İdrar yapamama, şiddetli kusma veya ishal gibi ek belirtiler mevcutsa.

        HER ÇOCUĞUN TEDAVİYE YANITI FARKLI OLABİLİR

        Üstteki durumlarda bir çocuk doktoruna başvurmanın gerekli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Dinçer, “Unutulmamalıdır ki, her çocuk enfeksiyonları farklı şekilde geçirebilir ve tedaviye yanıtı farklı olabilir. Bu yüzden çocuğunuzun durumunu yakından takip etmek ve gerektiğinde bir uzmana danışmak önemlidir” dedi.

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