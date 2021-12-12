Çocuklarda iştahsızlık: Avuç içi kadar yeterli 0:00 / 0:00

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Ailelerin çoğu çocuklarının iştahsız olduğundan yakınıyor. Bebeklik döneminde başlayan bu sorun okul döneminde kronikleşerek içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Çocuklardaki iştahsızlık problemini haberturk.com'a değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, ebeveynlerin çoğunun "Çocuğum iştahsız" şikayetinde bulunduğunu söyledi. Dr. Seçkin "Ancak büyüme eğrilerine baktığımız zaman bu çocukların yüzde 95'inin gayet iyi geliştiğini görüyoruz" dedi.

AVUÇ İÇİ KADAR YETERLİ

Ailelerin beklentisiyle çocuğun midesinin büyüklüğü arasında çok ciddi bir fark olduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin, "60 kiloluk bir anne 10 kiloluk çocuğunun aynı miktarda yemesini bekliyor. Bu mümkün değil" şeklinde konuştu. Çocuğun elinin büyüklüğünün midesinin maksimum büyüklüğünü gösterdiğini belirten Dr. Seçkin, "Porsiyon miktarının çocuğun avucunun içi kadar belirlenmesi gerekiyor. Aileler tabağa çok fazla miktarda yemek koyuyor, çocuk bitiremediği zaman iştahsız olduğunu söylüyor" dedi.

"ZORLAMAK BİR NEVİ ŞİDDET"

Yemek konusunda zorlamanın, kurallar belirlemenin, yasaklar ve cezalar koymanın doğru olmadığına dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin, "Bu konuda hesap yapan, günlük tutan aileler var. Her insan her gün aynı iştaha sahip olmuyor, çocuktan da bunu beklemek yanlış" dedi. Çocuğa zorla yemek yedirmenin bir nevi şiddet olduğunu ifade eden Dr. Seçkin bu yaklaşımın kalıcı yeme bozukluklarına yol açabildiğini söyledi.

KİLO VERMEYE BAŞLARSA...

Dr. Şirin Seçkin aileleri; "Eğer çocuk hiç kilo almamaya hatta vermeye başlarsa, büyüme eğrisi aşağıya doğru yönelirse, o zaman bizim için bu iştahsızlık bizim için dikkat çekici olmalı" sözleriyle uyardı. Bu gibi durumların bazen de ani gelişen bir olay sonrası travmatik nedenlerle de ortaya çıkabildiğini belirten Dr. Seçkin, "Böyle bir durumda profesyonel yardım şart aksi halde ağırlaşıp anoreksiyaya dönüşebilir" dedi.