Çocuklarda koronavirüse dair yeni bulgular 0:00 / 0:00

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Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre bazı çocuklar ve erişkinler koronavirüse (Covid-19) yakalanmıyor. Hacettepe Üniversitesi Aşı Koordinatörü Prof. Dr. Murat Akova, "Bu tamamen bir laboratuvar çalışması. Sadece çocuklarda değil, erişkinlerde de yapılmış. Onların (daha önce koronavirüse yakalanmamış kişiler) kanlarında yeni tip koronavirüse karşı antikor var mı diye bakılmış. Özellikle 6-16 yaş arasındaki çocuklara bakıldığında yüzde 62 civarında antikor var. Ama koronavirüse karşı vücut tarafından üretilen antikorlar tek bir tipte değil, farklı bir tipte. Bu koronavirüsün insan hücrelerine bulaşmasını sağlayan diken bölümüne karşı gelişmiş bir antikor. Doğal yoldan hastalığı geçirenlerde birden fazla antikor oluşuyor. Bu çocuklar muhtemelen farklı koronavirüslerle hastalandıklarında gelişen antikorlar kısmen de olsa yeni koronavirüse karşı çapraz reaksiyon verebiliyor.

Bunun klinik öneminin ne olduğunu şu an bilmiyoruz ama şöyle bir varsayım öne sürülebilir; çocuklarda hastalık daha hafif geçiyor, daha az rastlanıyor. Belki o çocuklar daha fazla miktarda farklı koronavirüslere maruz kaldıkları için bir önceki sezonda. Ordaki antikorlar kısmen burada da koruyuculuk sağlıyor olabilir ama bu kesin bir bulgu değil" açıklamasında bulundu.

"ÖNEMLİ BİR BİLGİ"

Prof. Dr. Akova, "Neden bazı insanlarda hastalık çok ağır seyrediyor ve bazılarında semptomsuz, hafif seyrediyor. Belki bu antikorların ve bağışıklık sisteminin de katkısı olabilir ama bunlar henüz öncül çalışmalar. Buradan kesin bir yorum çıkartmamak lazım ama yine de önemli bir bilgi" diye konuştu.