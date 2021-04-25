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"Çocuklarda obezitede artış var"

Aşırı kilo yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da hem ruhsal hem de fiziksel sorunlara yol açıyor. Dünyada bir numaralı ölüm nedeni olan obezite bebeklik döneminden itibaren gelişmeye başlıyor ve eğer önlem alınmazsa çok ciddi hastalıklara neden oluyor. Peki aşırı kilo en çok hangi hastalıklara sebep oluyor? Anne sütü obeziteden korur mu? Ülkemizde çocuklarda aşırı kilo çok sık görülen bir problem midir? Aşırı kiloya yol açan en önemli etkenler ve çözümleri nelerdir? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin çocuklarda obezite ile ilgili tüm soruları haberturk.com için yanıtladı... Aşırı kilonun dünyada bir numaralı ölüm nedeni olduğunu belirten Seçkin "Un ve şekeri kesin, hayatınıza hareketi ve bol suyu katın" tavsiyesinde bulundu.

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