Çocuklardan sürdürülebilir şehir çözümleri

Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle hazırlanan programda, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan seçilmiş eserleri rehber eşliğinde 3 boyutlu sergi turu ile gezen çocuklar, geçmişteki mühendislik örneklerinden ilhamla daha yaşanabilir şehirler için kendi çözümlerini üretecekler.

Pera Öğrenme, Bilim ve Teknoloji Haftası’nı bu yıl 6-10 yaş grubuna yönelik bir etkinlik programı ile kutluyor. Bilim Kahramanları Derneği iş birliğinde düzenlenen “Yeni Şehrin Mühendisleri” başlıklı programa katılan çocuklar, sanat eserleri aracılığıyla mühendislik dünyasını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

“Yeni Şehrin Mühendisleri”, bilinçli ve duyarlı nesiller

Çevrimiçi sergi turu ve atölyeden oluşan etkinlik programı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) belirlediği “17 Küresel Amaç” içerisinden “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” temasına odaklanıyor. Mekân ve insan ilişkisini odağına alan programda, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan seçilmiş eserleri rehber eşliğinde 3 boyutlu sergi turu ile gezen çocuklar, mühendis ve mimarların kullandıkları aletleri ve geçmişteki mühendislik örneklerini inceliyor. Turun ardından kendi yaş gruplarına yönelik atölyeye katılarak, Bilim Kahramanları Derneği gönüllüleri moderatörlüğünde, daha yaşanabilir şehirler için çözümler üretiyor.

Dayanıklı yapıların temeli birlikte atılıyor

6-8 yaş grubuna yönelik Erişilebilir Yapılar atölyesinde, Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” amacıyla ilgili bilgi edinen katılımcılar, atölye temasına ilişkin mühendislik örneklerini inceleyerek yeni çözümler üzerine sohbet ediyor. Ardından, kürdan, nohut ve cetvel gibi basit malzemelerle, etrafından destek almadan ayakta durabilen dayanıklı kuleler inşa ediyor.

9-10 yaş grubuna yönelik Çevre Dostu Yapılar atölyesi de “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” amacına yönelik bilgilerin paylaşıldığı sohbetle başlıyor. Bu atölyede ise katılımcılar, bant, plastik bardak, ip, pipet, şeker, madeni para ve makas kullanarak, etrafından destek almadan ayakta durabilen kuleler tasarlıyor.

6-10 yaş arası tüm çocukların katılımına açık etkinlikler, 13 Mart Cumartesi günü 11.00 ve 13.30 saatlerinde iki farklı seansta gerçekleştirilecek.

Etkinlik Programı

6-8 yaş

Çevrimiçi Sergi Turu ve Atölye: Erişilebilir Yapılar

13 Mart Cumartesi, 11.00 – 13.00

9-10 yaş

Çevrimiçi Sergi Turu ve Atölye: Çevre Dostu Yapılar

13 Mart Cumartesi, 13.30 – 15.30

6-10 yaş grubuna yönelik çevrimiçi atölyelere katılımcıların bir yetişkin ile katılması rica olunur. Atölyede kullanılacak malzemeler katılımcı tarafından temin edilecektir.

Etkinlikler ücretsiz ve kontenjan sınırlı. Detaylı bilgi: ogrenme@peramuzesi.org.tr