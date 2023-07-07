Çocukları için doktora ve okula gerek duymadığını söyleyen anne sosyal medyayı ikiye bölüyor

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Kaytlynn Green, sekiz çocuklu bir ailede büyüdü. Kendisi birçok kardeşine bakıcılık yaptı ve henüz küçük bir çocukken nasıl bir anne olmak istediğine karar verdi. Kaytlynn, kendi ailesinin geleneksel çocuk yetiştirme yollarını onaylamıyordu.