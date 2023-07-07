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        Çocukları için doktora ve okula gerek duymadığını söyleyen anne sosyal medyayı ikiye bölüyor

        23 yaşındaki Kaytlynn, çocuklarını doğal yollarla büyütmeyi tercih ediyor. Tiktok'ta yaptığı açıklamalarla çocukları için doktorun veya okulun gerekli olmadığını belirtiyor.

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 17:38
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        Kaytlynn Green, sekiz çocuklu bir ailede büyüdü. Kendisi birçok kardeşine bakıcılık yaptı ve henüz küçük bir çocukken nasıl bir anne olmak istediğine karar verdi. Kaytlynn, kendi ailesinin geleneksel çocuk yetiştirme yollarını onaylamıyordu.

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        23 yaşındaki genç kadın, 31 yaşıdaki kocası Jesse ile geleneksel olmayan bir ebeveynliğe karar verdi.

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        Genç anne, iki hamileliğinde de doktora gitmedi. İlk doğumu bir ebe eşliğinde evde gerçekleşti; ikinci doğumda ise ebe yoktu ve çift, kendi başının çaresine bakmayı tercih etti.

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        Çiftin tüm çözümü sezgiseldi ve asgari düzeyde tıbbı müdahele içeriyordu.

        Kaytlynn, her iki çocuğuna sadece evde yapılan yemekleri yediriyor. Ayrıca çocuklar da dâhil olmak üzere tüm aile vegan beslenme diyeti ile yaşamını sürdürüyor.

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        Bununla beraber genç anne Tiktok videolarında, çocuklarını doktor ve okul olmadan büyüteceğinden bahsediyor.

         

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        Kaytlynn'nin bu ebeveynlik anlayışı fazlasıyla eleştiriliyor olsa da genç kadın her şeyin bu şekilde daha sağlıklı ilerlediğini ifade ediyor.

        Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar ise Instagram hesabından alınmıştır.

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