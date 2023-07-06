Hiçbir şey yolunda gitmediğinde, kötüleşen görünümünden para kazanmayı umarak bir "En Çirkin Kadın" yarışmasına katılmaya karar verdi. 250 yarışmacıyı yenerek, unvanı ve ödül parasını kazandı.

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1920'de, zamanın ünlü şovmeni Samuel W. Gumpertz tarafından yan gösterinin bir parçası olması için işe alındı. 1933'te ölene kadar, çocuklarını doyurmak ve eğitim masraflarını karşılamak için Dreamland Sirki de dâhil olmak üzere çeşitli sirklerde boy gösterdi.

Mary'nin her daim kalp kıran bu hikâyesi, bir annenin çocukları için neler yapabileceğini gösteriyor.

Kaynak: BrightSide