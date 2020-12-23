Çocukları kullanan dilencilerden akılalmaz yöntem!

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Kentte kavşak, cadde ve cami önlerinde çocukları kullanarak vatandaşların duygularını istismar etmek suretiyle para dilenen kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı. Şahıslara 95 bin TL para cezası uygulandı.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman Belediyesi Zabıta Müdürü Muharrem Kara yaptığı açıklamada, “Belediye olarak gerçekten yardıma muhtaç ailelere SYDV koordinesinde yardım yapılıyor. Burada tüm mücadelemiz sahte sağlık raporları, uydurulmuş hikâyelerle vatandaşlarımızdan zorla para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere yönelik.

Vatandaşlarımızdan dileğimiz, duygu sömürüsü yaparak kazanç sağlayanları Alo 153 veya 05331536572 Whatsapp ihbar hatlarımız üzerinden müdürlüğümüze bildirmeleridir” dedi.