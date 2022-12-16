Çocukları kurye olarak kullanmışlar!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak silah satışı yapıldığı istihbaratı sonrası harekete geçti. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir sevkiyat yapılacağı belirlendi.

Harekete geçen polis, gece saatlerinde Yıldırım ilçesinde "kurye" olarak kullanılan M.B. (17) ve E.Ö. (15), kutular içerisinde 25 kurusıkıdan bozma tabancayla yakalandı. Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, kaçak silah ticareti yapan kişilerin adreslerini belirledi.

BASKINDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Nilüfer ilçesindeki bir adrese yapılan baskında; 30 kurusıkıdan bozma tabanca, 66 şarjör, 87 namlu, 84 fişek yatağı ve 5 fişek ele geçirildi, M.A. (23), H.Ö. (26) ve M.F.S. (23) ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir önceki operasyonda gözaltına alınan M.B. ile E.Ö. de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.