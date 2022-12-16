Çocukları kurye olarak kullanmışlar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Çocukları kurye olarak kullanmışlar!
ABONE OL

Çocukları kurye olarak kullanmışlar! Bursa'daki baskında 5 gözaltı

Bursa'da, kaçak silah ticaretine yönelik iki farklı operasyonda 2'si çocuk, 5 şüpheli gözaltına alındı. 55 kurusıkıdan bozma tabancanın ele geçirildiği baskınlarda, şüphelilerin "kurye" olarak çocukları kullandığı belirlendi

Çocukları kurye olarak kullanmışlar!
DHA

Bursa'da, çocuk kuryelerle kaçak silah ticareti yapan şüpheliler iki ayrı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak silah satışı yapıldığı istihbaratı sonrası harekete geçti. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir sevkiyat yapılacağı belirlendi.

2 ÇOCUK TABANCALARLA YAKALANDI

Harekete geçen polis, gece saatlerinde Yıldırım ilçesinde "kurye" olarak kullanılan M.B. (17) ve E.Ö. (15), kutular içerisinde 25 kurusıkıdan bozma tabancayla yakalandı. Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, kaçak silah ticareti yapan kişilerin adreslerini belirledi.

BASKINDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Nilüfer ilçesindeki bir adrese yapılan baskında; 30 kurusıkıdan bozma tabanca, 66 şarjör, 87 namlu, 84 fişek yatağı ve 5 fişek ele geçirildi, M.A. (23), H.Ö. (26) ve M.F.S. (23) ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir önceki operasyonda gözaltına alınan M.B. ile E.Ö. de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Sahte doktor hakkında istenen ceza belli oldu! -Son dakika haberleri
GÜNDEM Sahte doktor hakkında istenen ceza belli oldu!
Son dakika: Murat Hazinedar'ın da tutuklandığı soruşturmada 5 suçlama
GÜNDEM Murat Hazinedar'ın da tutuklandığı soruşturmada 5 ...
Son dakika: Sulama kanalında facia! 6 göçmen hayatını kaybetti
GÜNDEM Sulama kanalında facia! 6 göçmen hayatını kaybetti
Eski kız arkadaşını bıçaklayan çocuğun cezasına bakanlıktan itiraz! -Güncel haberler
GÜNDEM Eski kız arkadaşını bıçaklayan çocuğun cezasına ...
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar uyardı: Türkiye kışı daha çok hissedecek! Meteoroloji son dakika hava durumu raporu ile İstanbul’a kar yağışı olacak mı, ne zaman?
GÜNDEM Uzmanlar uyardı: Türkiye kışı daha çok hissedecek!
"Kaçmaktan yoruldum" diyerek kendisini ihbar etti
GÜNDEM "Kaçmaktan yoruldum" diyerek kendisini ihbar etti
Son dakika: Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
GÜNDEM Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili provokatif ...
Son dakika: İçme suyu hattında göçük! 2 işçi toprak altında kaldı
GÜNDEM İçme suyu hattında göçük! 2 işçi toprak altında kaldı
SON DAKİKA | İntihar değil cinayetmiş! Siirt'te 14 yaşındaki çocuk gelin Kader Ertem'in ölümünde şaşırtan detay; Kayınpederi öldürmüş!
GÜNDEM Kader 14 yaşındaydı! "İntihar" dediler! Kayınpeder ...
Sokak köpeği Paşa'nın katiline mahkemeden flaş karar! - Günün Haberleri
GÜNDEM "Paşa"nın katiline mahkemeden flaş karar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.