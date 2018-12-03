Çocuklara 100’den fazla mesleği deneyimleten ve çocuklar için eğlence merkezi KidZania, çocuklara televizyonculuğu öğretmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında dünyanın önde gelen bilim odaklı televizyonlarından Da Vinci ile işbirliği yapıldı.

Kurulan televizyon stüdyosunda, çocukların kameraman, sesçi, yönetmen veya sunucu olarak televizyonculuk mesleğini deneyimlemesi hedefleniyor. Mesleğin tarihini ve incelikleri öğretilecek çocuklar daha sonra Nikola Tesla’nın hayatını ve buluşlarını izledikten sonra Tesla’nın Elektrikli Arabasının yapımını programlaştırarak filme çekecek.

Kidzania İstanbul’da gerçekleşen açılış töreninde konuşan Da Vinci Televizyon Kanalı CEO’su Ferdinand Habsburg, "Sorumlu bir televizyon olarak en büyük mücadeleyi teknolojinin doğru kullanımı ve eğitimde veriyoruz" dedi. KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur ise, "KidZania ile ortak paydada buluşan Da Vinci Televizyonu, ‘KidZania Da Vinci TV Stüdyosu’ ile çocuklara yeni ilgi alanları kazandırmayı amaçlıyor" ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ