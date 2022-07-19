Çocukların domuz avı faciayla bitti! 0:00 / 0:00

DHA

Isparta'da, domuz avı sırasında arkadaşı T.L.'nin (16) domuz sanıp tüfekle vurduğu Enes Kabasakal (16) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Aşağı Tırtar köyünde meydana geldi. T.L. ile arkadaşı Enes Kabasakal, akşam yemeğinin ardından iddiaya göre evden tüfek alıp, motosikletle domuz avlamaya gitti.

DOMUZ SANIP ATEŞ ETTİ

Yalvaç-Aşağı Tırtar kara yolu yakınındaki Köyönü mevkisine geldiklerinde Kabasakal motosikletten inerek ağaçların arasına girdi. Bu sırada T.L., ağaçların arasından gelen sesi domuz sanarak otomatik av tüfeğiyle yaklaşık 30 metreden ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tüfekten çıkan kurşunun sağ göğüs bölgesine isabet ettiği Enes Kabasakal, yere yığıldı. Arkadaşını vurduğunu fark eden T.L. hemen yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ile köyde yaşayanlar geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Enes Kabasakal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Kabasakal'ın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, T.L. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.