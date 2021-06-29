Çocukların göz sağlığı için erken yaşta güneş gözlüğü kullanmaya başlaması gerekiyor

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Göz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Sevil Karaman, güneş ışınlarının çocukların göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve korunma yollarına ilişkin yaptığı açıklamada, güneşin morötesi yani ultraviyole ışınlarının gözün tüm tabakalarına zarar verdiğini belirtti.

Özellikle yaz aylarında çocukların dışarıda geçirdiği sürenin artışına işaret eden Karaman, “Kum, su ve diğer açık ve parlak yüzeyler UV ışığını daha güçlü yansıtır. Çok fazla UV ışığına maruz kalmak, retina, mercek ve korneaya zarar verebilir. Gözde kalıcı güneş yanığına karşı koruyucu özellikte güneş gözlüğü kullanılmalı.” uyarısında bulundu.

Karaman, açık renkli gözlerin güneş yanığına bağlı göz hasarına daha yatkın olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“UV genel anlamda göz sağlığı açısından büyük tehdit. Ancak melanin oranı doğuştan düşük olan renkli gözlü kişiler açısından bu risk çok daha yüksek. Güneş ışığı gözün her tabakasına zarar veriyor ve ileriki yıllarda kalıcı görme sorunlarına yol açabiliyor. Bu yüzden her yaşta güneşin zararlı ışınlarından gözlerimizi koruma hassasiyetini göstermeliyiz. Bebekler için güneşten en iyi koruma, siperliği olan bir şapka ve uygun güneş koruyucu kullanımıdır. Büyüdükçe bu koruma önlemlerine ek olarak güneş gözlüğü kullanımı da eklenmelidir. Çocuğunuz yazın açık havada oynarken güneşin morötesi ışınları gözlerinde kalıcı hasara yol açabilir. Gözde güneş yanığı riskinden korunmaları için 6 aydan itibaren ANSI Z80.3 güvenlik standardına uygun, darbe ve UV korumalı güneş gözlükleri takmalılar.”

- "Polikarbonattan yapılmış güneş gözlüklerini seçin"

Doç. Dr. Karaman, çocuklar için doğru güneş gözlüğü seçimine değinerek, çocuğun güneş gözlüklerinin gözlerini gerçekten koruduğundan emin olunması gerektiğini bildirdi.

UVA ve UVB ışınlarını yüzde 100 engelleyen güneş gözlüklerinin seçilmesi gerektiğini belirten Karaman, "Çocuğunuz, kendisi için satın aldığınız güneş gözlükleriyle oynayacak. Çocuğunuz gözlüğünü düşürebilir. Bu nedenle çocuğunuza dayanıklı malzemeden yapılmış güneş gözlüğü satın almanız önemli. Polikarbonattan yapılmış güneş gözlüklerini seçin. Polikarbonat güneş gözlükleri hafiftir, bu nedenle çocuğumuz için hantal değildir, ancak yine de darbeye karşı oldukça dayanıklıdır. Lens boyutu ise maksimum koruma için çocuğunuzun güneş gözlükleri de göz çevresinin büyük bir bölümünü kaplamalıdır. Camları büyük olan güneş gözlüklerini seçin.” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı yaşamın her alanında olduğu gibi göz sağlığı bilincinin de erken yaşta aşılanması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Karaman, şöyle devam etti:

"Çocuklar anne babalarını model alır. İyi güneş gözlüğü takma alışkanlığı modelleyin. Dışarıdayken güneş gözlüklerinizi takın. Onları da güneş gözlüğü takma konusunda teşvik edin. Unutmayın UV ışınları havanın bulutlu olduğu günlerde de göze zarar verir. Bu yüzden açık havaya çıktığınızda güneş gözlüğünüzü takın. Çocuğunuz için güvenli ve sağlıklı kriterlerini karşılayan uygun güneş gözlüğünü belirlediğinizde modeli onların seçmelerine izin verin. Çocuklar güneş gözlüğünü beğenirlerse takar. Erken yaşta edinecekleri bu tutum göz sağlığı konusunda da bilinç oluşturacaktır."