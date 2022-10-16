Çocukların gözü önünde komşu dehşeti! 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri'de, okuldan aldığı çocuklarıyla eve dönen 36 yaşındaki N.Ç., husumetli komşusu tarafından bıçakla öldürüldü.

İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde N.Ç. adlı kadın, çocuklarını okuldan aldıktan sonra evine dönerken aralarında husumet bulunan komşusu M.K. (34) ile karşılaştı. M.K., yanındaki bıçakla N.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

2 ÇOCUK ANNESİ KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi N.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.