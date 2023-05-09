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Çocukların hakları Çocuk Hakları Konferansı'nda masaya yatırılacak

Çocuk haklarının konuşulacağı Çocuk Hakları Konferansı yarın İstanbul Üniversitesi merkez binada gerşekleştirilecek. Uzmanlar çocuk haklarına temas eden birbirinden farklı konuları konuşacak

Çocukların hakları Çocuk Hakları Konferansı'nda masaya yatırılacak
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HABERTURK.COM

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ortak etkinliği olan Çocuk Hakları Konferansı yarın yapılacak.

İstanbul Üniversitesi merkez binada gerçekleştirilecek olan Çocuk Hakları Konferansı'nda uzmanlar çocuk haklarına temas eden farklı konuları masaya yatıracak.

Gündeme gelecek konu başlıklarından bazıları şöyle: Çocuğun kişisel verilerinin korunmasında yeni bir modelleme: Çocuk dostu veri ve ulusal insan hakları kurumları, İçerik paylaşım platformlarının kullanım koşulları ile çocukların zararlı çevrimiçi içeriklerden korunması: Çocuğun üstün yararı ve ifade özgürlüğü arasındaki denge, yapay zeka çağında çocukların kişisel verilerinin korunması.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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