Çocukların kavgası nedeniyle eniştesini vurdu

Bursa'da, çocukların kavgası nedeniyle tartıştığı eniştesi Yusuf C.'yi (53) tüfekle vuran Halil A. (40), gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Halil A. ile eniştesi Yusuf C.'nin çocukları kavga etti. Kuzenlerin kavgasına babaları da dahil oldu.