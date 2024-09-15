Çocukların kavgasına yakınları dahil oldu: 4 yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de çocukların kavgasına yakınları da dahil olunca ortalık karıştı. İki ailenin birbirine girdiği bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anı kameralara yansıdı.
Giriş: 15.09.2024 - 14:45 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:49
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Küçükçekmece'nin İnönü Mahallesi'nde iddiaya göre, 2 çocuk sokakta oynadığı sırada kavga etti.
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Durumu öğrenen çocukların yakınları sokağa çıktı. Ailelerin tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.