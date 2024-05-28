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        Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşanlara operasyon: 9 gözaltı

        Batman'da sosyal medya platformları üzerinden müstehcen çocuk fotoğrafı ve videoları paylaşan 4'ü Suriye uyruklu, 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:02 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:02
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        Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşanlara operasyon: 9 gözaltı
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        Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Ekipler, sosyal medya platformları üzerinden, herkese açık şekilde veya başka kullanıcılara göndermek suretiyle müstehcen çocuk fotoğrafı ve videoları paylaşan 4'ü Suriye uyruklu, 9 şüpheli tespit etti.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, C.Ö., Ş.A., H.H., İ.T., D.M., N.S., K.T., N.S. ve Y.E.G.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

        Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #operasyon
        #Batman
        #müstehcen çocuk görüntüsü
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