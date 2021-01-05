Vahşetin tanıkları: "Babam annemizi öldürdü!" 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce ayrıldıkları öğrenilen Sevda Kösecik (33) ile İsa Kösecik arasında tartışma çıktı. Çiftin 3 çocuğunun önünde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

AYRILDIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

İHA'da yer alan habere göre olay sırasında İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Kösecik’i bıçakladı. Sevda Kösecik kanlar içinde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı.

ANNELERİNİN BIÇAKLANDIĞINI HABER VERDİLER

Annelerinin bıçaklanmasına tanık olan çocukların aradığı yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Kösecik, özel bir hastaneye kaldırıldı.

POLİS, KATİL KOCAYI ARIYOR

Tedavi altına alınan Kösecik kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis ekipleri İsa Kösecik’i yakalamak için çalışma başlattı.