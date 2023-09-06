Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel İstanbul Kağıthane'de tehlikeli oyun! Çocukların oynadığı araç 5 metreden düştü! - Güncel haberler

        Kağıthane'de çocukların içinde oynadığı otomobil apartman boşluğuna düştü

        İstanbul Kağıthane'de 2 çocuğun oynadığı araç 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Araç içerisinde olan iki çocuk şans eseri yara almadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukların oynadığı araç 5 metreden düştü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kağıthane'de iki çocuğun içinde oynadığı park halindeki otomobil 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde ve binada hasar oluştu.

        DHA'da yer alan habere göre kaza, Hamidiye Mahallesi Şafak Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuk babalarının park halindeki otomobilin içinde oynamaya başladı.

        İddialara göre çocuklar otomobilin el frenini indirince otomobil hareket etti. Apartmanın demir korkuluklarına çarpan otomobil 5 metre yükseklikten, içerisinde iki çocuk ile beraber apartmanın boşluğuna düştü.

        REKLAM

        EL FRENİNİ İNDİRİNCE YAŞANDI

        Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil içerisindeki çocukları apartman sakinleri otomobilin ön camını kırarak çıkarttı. Şans eseri iki çocuk kazayı yara almadan atlatırken, binanın dış cephesi ve otomobilde hasar oluştu.

        Gökhan Bayraktar, "Araç içerisindeki çocuklar el frenini indirince araç direkt buraya giriyor. Araba yan düşmüş, Allah'tan çocuklara bir şey olmamış. Çocukları ablam ve aşağıdaki komşu çıkarttı. Arabanın düştüğü yerdeki daire sahipleri de 10 dakika önce kahve içip içeriye girmişler. Allah'tan orada yoklarmış. Orda olsalar araba direkt onların üzerine düşecekmiş" diye konuştu.

        "İKİ ÇOCUĞU DA ARACIN İÇERİSİNDEN ÇIKARDIK"

        Çocukları otomobilin içerisinde çıkartan Selda Durmuş, "Öyle bir ses geldi ki dedim, ya bina yıkılıyor ya da kaza oluyor. Araba düştü, çocuğun sesi geldi, 'Baba' diye ses geldi. Canlı canlı arabanın düştüğünü gördüm. 'Abla araba düştü, çocuk var dedim içerisinde'. Arabanın düştüğü yere indik, Arabanın ön camından çıkarttık. 2 çocuğu da çıkarttık" dedi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar