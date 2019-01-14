Çocukların sanatla buluşması

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İstanbul Modern, yarı yıl tatilinde çocuklar için sanatla dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir program hazırladı. 21 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında 7 - 12 yaş arası çocuklar müze uzmanlarıyla sanatı yorumlamaya çalışırken, kendi sanatsal üretimlerini de gerçekleştirebilecek.
Foto - Kolaj
Atölyede bir çağdaş sanat uygulaması olarak fotoğraf ele alınacak. "Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı" fotoğraf sergisinden esinlenecek programda çocuklar önce sergiyi gezecek, ardından atölyede onlar için hazırlanan fotografik görüntülerle oynayacaklar.
Gölge Atölyesi
Bu atölyede çocuklar, fotoğraf sanatının temel prensiplerinden ışık - gölge konularına odaklanacak.
Dans Eden Resimler
Çocuklar, sanatta hareketin nasıl temsil edildiğine ve hareketin izdüşümüne odaklanacak. Çocukların dans figürleri üretmeleri ve bu figürleri gerçekleştirirken resimler oluşturmalarıyla devam edecek program, çocukların müze sergisinde yapacakları incelemeyle sona erecek.
Çamurdan Heykeller
Çamurdan heykeller atölyesinde çocuklar, İstanbul Modern'in sergilerinde yer alan bazı sanatçıların sanat çalışmalarında olduğu gibi, kendi hikâyelerinden yola çıkacak. Fiziksel özelliklerinin ötesinde kendi iç dünyalarına bakan çocuklar, kendini anlatma sanatının pek çok sıra dışı yöntemiyle tanışacak. Alışkanlıklarını, korkularını, özgünlüklerini çamura form vererek somutlaştıracak.
Geleceğin Mimarları
Çocuklar bu atölyede özel hazırlanmış geometrik biçimleri bir araya getirip, bir kent yaratacak. Doğadan ilham alarak, canlıların yuvalarını, işlevsel, ergonomik ve estetik açıdan çözümleyerek gelecek için doğayla uyumlu kent modelleri hazırlayacak.
Baskı Atölyesi
Atölye çalışması tasarım ve serigrafi sanatını buluşturacak. Çocukların kasnağa geçirilmiş kumaş yüzeyler üzerinde çizimler yapmaları ile başlayan program, tutkalla sabitleme uygulamasıyla devam edecek. Ardından kalıplarını bir sonraki etkinliğe katılacak çocukların kullanmaları için ayıran çocuklar, kurumuş hazır kalıpları kullanarak baskı çalışmalarını tamamlayacak.
Resimler ve Kostümler Atölyesi
Bu atölyede çocuklar, renklerle, lekelerle ve farklı sanat malzemeleriyle çalışarak hayal güçlerinin sınırlarını zorlayacak. Sanat tarihinden usta ressamların resimlerinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek, resimlerde tarif edilen dönemleri ve kostümleri değerlendirecek. Ardından, çocuklar önce prova mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlayacaklar.
Linol Baskılar
Çocuklar, sanat tarihinden örneklerin incelendiği kısa bir sunumdan sonra linol kalıpları boyayıp baskılar elde edecek.
Kumaştan Resimler
Çocuklar sergi alanlarında keşfe çıkacak. Programın atölye uygulamasında ise farklı renk ve dokuları bir araya getirerek kendi imgelerini oluşturacak.
Akımlar ve Resimler
Bu atölyede çocuklar, kendine özgü üretim süreçlerini içeren sanatsal pratikleri deneyimleyerek modern sanat tarihinin izlenimcilik, kübizm, soyut dışa vurumculuk gibi akımlarını keşfetme fırsatı yakalayacak.
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