Çocuklarla yaşamanın bitmek bilmeyen bir macera olduğunu hatırlatan fotoğraflar
Çocuklar bu dünyanın en saf parçalıdır ve hayata bakış açıları, beklenmedik hareketleri ile herkesi fazlasıyla şaşırtabilirler. Gün sonunda ebeveynler her ne kadar yorulsa da geriye yıllar boyu anlatacak anıların kaldığını bilir.
"Hepinizin ananaslı pizzayı duyduğunu biliyorum. Peki benim çocuğum ne yaptı Tanrı aşkına?"
"Bu çöp insanı 6 yaşındaki çocuğum yaptı ve ona her baktığımda gülmekten ölüyorum."
"Yemekte kız arkadaşımın fotoğrafını çekerken aniden..."
"Saklambaç oynuyorduk."
"2 yaşındaki çocuğum büyük yarış için arabalarını sıraladı."
"Babam benimle eğleniyor."
"Bu muzu buldum."
"Tuvaleti beslemek istedi."
"Akşam güneşinin kanepemizdeki ısırık izlerini ortaya çıkarmasını seviyorum."
"Lavabonun altındaki kimyasal maddeleri yemesine izin vermedim."
"Oğlum, Meksika restoranında gelen bardak suyun "Meksika suyu" olup olmadığını sordu."
"Portakal suyu için benden pipet istedi. Dakikalar sonra evde olmadığını hatırladım ve sonra bunu gördüm."