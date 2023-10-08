Çocuklarla yaşamanın bitmek bilmeyen bir macera olduğunu hatırlatan fotoğraflar

Çocuklarla yaşamanın bitmek bilmeyen bir macera olduğunu hatırlatan fotoğraflar

"Hepinizin ananaslı pizzayı duyduğunu biliyorum. Peki benim çocuğum ne yaptı Tanrı aşkına?"

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"Bu çöp insanı 6 yaşındaki çocuğum yaptı ve ona her baktığımda gülmekten ölüyorum."