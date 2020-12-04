Çocukluk dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Çocukluk dizisinin son bölümünde; Mavi'nin ortadan kaybolması, Ayşegül'ü mahveder. Mavi'yi bulduğunda onu çok şaşırtan bir teklifte bulunur. Çocukluk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocukluk 9. son bölüm özeti...

ÇOCUKLUK 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocukluk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

ÇOCUKLUK 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mahir’in kızı olamayacağına inanan Mavi’nin herkesten habersiz öğretmenine gitmesi yuvadaki herkesi endişelendirir. Yuvada Ayşegül’ün Mahir’in yardımına ihtiyacı olsa da evde de Gülay’ın Mahir’e ihtiyacı vardır.

Mahir, Mavi için gitmek ve Ali Kaan için kalmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Mavi’nin derdini tek başına çözmek zorunda kalan Ayşegül’ün alacağı bir karar herkesin hayatını etkileyecektir. Demet’in geri gelip Ali Kaan’ı bulması ise an meselesidir.