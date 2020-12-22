9 Ekim Cuma günü ilk bölümü yayınlanan Çocukluk dizisi 11. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Erken final yapma kararı alan dizinin bir önceki yeni bölümü de bir hafta ara vererek yayınlanmıştı. Peki, Çocukluk dizisi neden final yapıyor? İşte Çocukluk dizisi 11. final bölüm fragmanı...

ÇOCUKLUK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Fox Tv’de yayınlanan Çocukluk dizisinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız bulunuyor. Başarılı oyuncuların yer aldığı dizi çocuk esirgeme yurdunda kalan kimsesiz çocukların hayatını konu ediyor. Yayınlandığı günden beri beklenen reytinglere ulaşamayan dizi geçtiğimiz yayın günüde bölüm yayınlamadı. Bu kapsamda 11. bölümü ile final yapma kararı aldı.

ÇOCUKLUK 11. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI