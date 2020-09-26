'Çocuktan Al Haberi'nde bu sezon da eğlence hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden sevimli çocukların kendilerine sorulan sorulara tam bir doğallık içinde verdikleri yanıtlar izleyiciyi kimi zaman şaşırtıyor, kimi zaman kahkahalara boğuyor. Doğa Rutkay Kamal ile çocuklar arasındaki diyaloglar ise yarışmaya renk katıyor.

'Çocuktan Al Haberi' ile artık hafta sonlarınızdan neşe eksik olmayacak. Miniklerin hayal dünyasını keşfederken çok eğleneceksiniz!

Doğa Rutkay Kamal'ın sunumuyla Çocuktan Al Haberi 3 Ekim'den itibaren yeni sezonuyla Cumartesi-Pazar saat 17.00'de Show TV'de!