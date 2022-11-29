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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cody Gakpo durdurulamıyor!

Hollanda, Katar'ı 2-0 mağlup ederek son 16'ya lider olarak kaldı. Portakallar'da Gakpo da gollerine devam etti

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  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan A Grubu üçüncü maçında Hollanda, Katar'ı 2-0 mağlup etti.

     
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Hollanda bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti ve A Grubu'nu yenilgisiz lider olarak tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. 
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Hollanda son 16 turunda, İngiltere, İran, ABD ve Galler'in yer aldığı B Grubu'nu ikinci bitiren takımla eşleşecek.
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Ev sahibi Katar ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrılarak Dünya Kupası'na puansız veda etti.
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Al Bayt Stadı'daki mücadele karşılıklı ataklarla başladı. Katar güçlü rakibi karşısında hücumda zaman zaman etkili oldu. 
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Katar'ın kanatlardan üst üste ortalar yapması Hollanda'nın kaptanı Van Dijk'ı da kızdırdı. Van Dijk, arkadaşlarına toparlanmaları yönünde sert uyarılar yaptı.
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Hollanda 26. dakikada aradığı golü buldu. Klaassen'den aldığı pasla Katar ceza sahasına giren Gakpo, ayak içiyle yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Hollanda karşılaşmanın ilk yarısını da bu skorla üstün kapattı.
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Portakallar ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada sağ kanattan gelişen atakta arka direğe açılan topu altıpas önünde Depay kontrol etti. 
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Depay'ın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Barsham'dan döndü. Boşta kalan topu De Jong ağlarla buluşturdu: 2-0.
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Hollanda'nın ikinci golünden sonra oyunda tempo iyice düştü. Avrupa ekibinin 90+2. dakikada Berghuis ile bir şutu da direkten döndü.
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Yaptığı paslarla oyunun kontrolünü elinde tutan Hollanda, sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    GAKPO ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

    Hollanda'da Cody Gakpo gollerine Katar karşısında da devam etti. Ekvador ve Senegal maçlarında birer gol atan Gakpo, Katar maçını da boş geçmedi.

     
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Hollanda'nın 23 yaşındaki oyuncusu, turnuvadaki üçüncü maçında üçüncü golünü attı. Gakpo, gol krallığı yarışında da Enner Valencia ve Kylian Mbappe'yi yakaladı.
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Hollanda kadrosunda yer alan Beşiktaşlı Wout Weghorst karşılaşmanın 83. dakikasında Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu.
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Al Bayt Stadı'ndaki mücadeleyi 66 bin 784 kişinin izlediği açıklandı.
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Stat: Al Bayt

    Hakemler: Bakary Gassama (Gambiya), Elvis Noupue (Kamerun), Mahmoud Abouelregal (Mısır)
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, De Roon (Dk. 83 Koopmeiners), De Jong (Dk. 86 Taylor), Dumfries, Blind, Gakpo (Dk 83 Weghorst), Klaassen (Dk. 66 Berghuis), Depay (Dk. 66 Janssen)
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Katar: Barsham, Miguel, Khoukhi, Hassan, Mohammad (Dk. 85 Khidir), Ahmed, Madibo (Dk. 64 Boudiaf), Alhaydos (Dk. 64 Assadalla), Hatem (Dk. 85 Alaaeldin), Ali (Dk. 64 Muntari), Afif
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

    Goller: Dk. 26 Gakpo, Dk. 49 De Jong (Hollanda)

    Sarı kart: Dk. 52 Ake (Hollanda)
  • Cody Gakpo durdurulamıyor!

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