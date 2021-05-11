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Coğrafi işaret olarak tescillenen Fethiye tahini ilgi görüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, coğrafi işaret olarak tescillenen "Fethiye tahini" için yürütülecek markalaşma çalışmalarıyla ürünün yurt dışında da bilinir hale gelmesi amaçlanıyor.

Coğrafi işaret olarak tescillenen Fethiye tahini ilgi görüyor
AA

Fethiye ve çevresinde yöreye has iri taneli susam yetiştiriliyor. Doğallığı ve lezzetiyle ilgi gören bu susamlar, firmalarca çiftçilerden satın alındıktan sonra "şifa kaynağı" olarak nitelendirilen tahine dönüştürülüyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca (FTSO) binlerce yıllık besin kaynağının hak ettiği değeri bulması için yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu olumlu sonuçlandı.

Ürünün coğrafi işaret olarak tescillenmesi bölgedeki çiftçileri ve tahin üreticilerini sevindirdi.

- Tahin, Fethiye'nin coğrafi işaret belgeli ilk tarımsal ürünü oldu

FTSO Başkanı Osman Çıralı, AA muhabirine, Fethiye'nin hem turizm hem de önemli bir tarım bölgesi olduğunu söyledi.

Oda olarak bölgedeki tarımsal ürünlerle ilgili çalışmalar yapıp coğrafi işaret almak için çaba gösterdiklerini belirten Çıralı, "Fethiye tahini, Türkiye'deki ilk coğrafi işaretli tahin oldu. Aynı zamanda Fethiye'de coğrafi işaretli ilk tarımsal ürün unvanını aldı. Bundan sonra Fethiye'mizin tahinini Türkiye'de ve Avrupa'da pazarlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

- "Yerli susamdan ürettiğimiz tahinin lezzeti bambaşka oluyor"

Lokum ve tahin üreten bir firmanın pazarlama sorumlusu olan Emre Erdoğan da şirket olarak geleneksel ürünler ürettiklerini, bunlardan birisinin de tahin olduğunu dile getirdi.

Tahin üretiminde bölgede yetiştirilen susamları kullandıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yerli susamdan ürettiğimiz tahinin lezzeti bambaşka oluyor, çok kaliteli. Susamlarımız Fethiye, Seydikemer ve Gökova bölgesine yetişiyor. Susamlarımız ithal susamlara göre iri taneli, böyle olunca daha yağlı ve lezzetli oluyor. Susam iki kez kavrulunca aroması daha da artıyor. Tahinimizin coğrafi işaret alması bizleri çok sevindirdi. Ürünlerimiz hazırlanan etiketlerle satılacak. Bu çalışmayla susamımızın ünü yurt dışına kadar yayılacak. Bunun en büyük avantajı da çiftçimize olacak. Çifte kavrulmuş Fethiye tahinine Türkiye'nin farklı bölgelerinden talep oluyor. Yurt dışından da müşterilerimiz var. Yurt dışına talep doğrultusunda ürün gönderiyoruz. Farklı ülkelerden talep almaya başladık. Etiket ve markalaşmayla yurt dışı taleplerinin de artacağına inanıyoruz. İlk yurt dışı fuarında da tahinin tanıtımını yapacağız."

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