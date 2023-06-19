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Çoğu insanın bilmediği 15 enteresan bilgi! Ortamlarda genel kültürünüzü konuşturacağınız bilgiler!

Genel kültürünüzü genişletmek ve yeni bilgileri etrafınızda paylaşmak hem bilginin çoğalmasını sağlar hem de ufkunuzu genişletir. Çoğu insanın bilmediği, kaliteli bilgileri sizler için derledik...

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  • Çoğu insanın bilmediği 15 ilginç detay! Genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    DOĞAL KIZIL SAÇLAR

    Doğal kızıl saçlı insanlar genel nüfusa göre yüzde 1 ile 2 oranında görülüyor.
  • Çoğu insanın bilmediği 15 ilginç detay! Genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    UÇAK KAZALARI

    Çoğu uçak kazası kalkıştan üç dakika veya inişten sekiz dakika sonra gerçekleşiyor.
  • Çoğu insanın bilmediği 15 ilginç detay! Genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    BRUCE LEE

    Jackie Chan ve Bruce Lee karşı karşıya geldi ve kazanan Bruce Lee oldu.
  • Çoğu insanın bilmediği 15 ilginç detay! Genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    PENGUENLER

    Penguenler fiziksel olarak geriye doğru yürüyemezler.
  • Çoğu insanın bilmediği 15 ilginç detay! Genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    OXFORD ÜNİVERSİTESİ

    Oxford Üniversitesi o kadar eskidir ki kimse tam olarak ne zaman kurulduğunu bilmiyor.
  • Çoğu insanın bilmediği 15 ilginç detay! Genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    LAMBORGHİNİ

    Lamborghini, başta sadece traktör üretiyordu. Ancak Enzo Ferrari'nin hakaretleri üzerine araba üretimine başladı.
  • Çoğu insanın bilmediği 15 ilginç detay! Genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    DÖRT YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR

    Dört yaşındaki bir çocuk günde ortalama 400 soru sorar.
  • Çoğu insanın bilmediği 15 ilginç detay! Genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    DNA

    Kırmızı kan hücreleri dışında vücudumuzdaki her hücrenin DNA'sı vardır.
  • Çoğu insanın bilmediği 15 ilginç detay! Genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    SIÇANLAR

    Sıçanlar kendi çocukları ve diğer sıçanların ölüleri dahil olmak üzere neredeyse her şeyi yerler.
  • Çoğu insanın bilmediği 15 ilginç detay! Genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    SU AYGIRI

    Su aygırı yani hipopotamusların sütü aslında pembedir.
  • Çoğu insanın bilmediği 15 ilginç detay! Genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    DÜNYADAKİ EN HIZLI HAYVANLAR

    Dünyadaki en hızlı hayvanlar, karada bir çita 80 ile 130 km'ye kadar çıkabilir. Suda, istiophoruslar 110 km'ye kadar ulaşabilirken, havada gökdoğanlar 380 km'ye kadar çıkar.
  • Çoğu insanın bilmediği 15 ilginç detay! Genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    TORBALI GÜVE BÖCEĞİ

    Torbalı güve böceği içinde yaşamak için kendisine minik bir kulübeye benzer bir yuva yapar ve sırtında taşır.
  • Çoğu insanın bilmediği 15 ilginç detay! Genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    PRAHLAD JANİ

    Hindistan'da yaşayan Prahlad Jani isimli bir adam, 1940'tan beri hiçbir şey yiyip yemediğini iddia ediyor. Yapılan testlerin ardından doktorlar hala bunun nasıl mümkün olduğunu bilmiyor.
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    AVUSTRALYA

    Yapılan araştırma ve ölçümlere göre, Avustralya her yıl yaklaşık 7 santimetre kuzeye doğru hareket ediyor. Dünya üzerindeki kıtalar arasında en hızlı hareket eden kıtadır.
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    ADOLF HİTLER VE YEĞENİ WİLLİAM PATRİCK HİTLER

    Adolf Hitler'in yeğeni, William Patrick Hitler, Amerika'ya göç ederek Hitler'in lehine savaştı ve ismini değiştirerek, "William Stuart-Hudson" yaptı.

    Kaynak: Quora

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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