Çoğumuz bu hatayı yapıyoruz: Ispanağı yoğurtla tüketmeyin

Kalsiyum ve D vitamini: Kemik sağlığı için kalsiyum gerekiyor. D vitamini kalsiyumun emilimini artırıyor. Bu nedenle, kalsiyum açısından zengin süt gibi gıdalarla güneş ışığından elde edilen D vitamininin bir arada tüketilmesi öneriliyor. Lahana güçlü bir kalsiyum kaynağı olarak kabul ediliyor ve kalsiyumun emilimi için D vitaminine ihtiyaç duyuluyor. Uskumru gibi D vitamini açısından zengin yağlı balıkları tüketmek ise kemiklerin gelişimini sağlıyor.