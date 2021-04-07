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Coinler neden düşüyor? Bitcoin neden düşüyor?

Güney Kore’deki Kimchi priminin düşüşe geçmesi ile kripto para paraların toplam piyasa değeri yaklaşık yüzde 6 düştü. Birkaç saat içinde genel olarak kripto para piyasası 100 milyar dolar değer kaybetti. Peki Coinler neden düşüyor? Bitcoin neden düşüyor?

Coinler neden düşüyor? Bitcoin neden düşüyor?

Kripto para piyasaları an be an takip ediliyor. Bitcoin yüzde 4 düştü. Bitcoin'de yaşanan düşüş alt coinleri de etkiledi. Altcoinler son 24 saatten daha kısa bir sürede piyasa değerinden yaklaşık 80 milyar dolar kaybetti.
Coinler neden düşüyor? Bitcoin neden düşüyor?

COİNLER NEDEN DÜŞÜYOR?

Koinbox'ın haberinde yer alan kripto para uzmanı Ki-Young Ju değerlendirmelerine göre; Güney Kore’deki en büyük kripto para borsalardan biri olan Bithumb tüm borsalar düşerken keskin bir BTC girişi gördü.

Kimchi primi 2018’deki boğa koşusundan sonra ilk kez kripto para piyasasını etkiledi. Kimchi primi %20 yükseldi Kore borsalarında Bitcoin fiyatı 70.000 doların üzerine çıktı.

Kimchi primi 2018’deki boğa koşusundan sonra ilk kez kripto para piyasasını etkiledi. Daha dün Kimchi primi %20 yükseldi Kore borsalarında Bitcoin fiyatı 70.000 doların üzerine çıktı.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Son 24 saatte Bitcoin, alıcıların ve satıcıların kararsızlaşması ile aşağıda yönde hareket başlattı. Lider dijital varlık bir kez daha 55.612 dolarlık seviyeleri ziyaret etti. Bununla birlikte, Bitcoin 59.000 dolarlık direnç bölgesine yaklaşacağına dair güçlü göstergelerin ardından son 24 saat içinde yüzde 4’den fazla fiyat düşüşü yaşadı.

Şimdiye kadar BTC 57.000 dolar ile 59.000 dolarlık direnç seviyesi arasında hareket ediyordu. Kısaca 30 Mart’tan itibaren Bitcoin son birkaç gündür aynı trend çizgisinde gidip geliyordu. Bitcoin şu anda 55,758.83 dolardan işlem görüyor.

Günlük grafikte BTC son birkaç gündür sıkışık bir aralıkta hareket etmeye devam etse de, bugün 55.612 dolara kadar düştü. Şu anki fiyatlardan BTC hala düşüşte.

Bu düşüşten önce Bitcoin %61,8 Fibonacci seviyesini test ettiği için geri çekilme yapacağı düşünülüyordu. Bitcoin bu düzelmeye devam ederse, 60.000 dolarlık direncin tekrardan kırılma zamanı uzayabilir. Boğalar bugünkü düşüşleri alırsa Bitcoin 70.000 dolara doğru yeni bir ralli başlatabilir.

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