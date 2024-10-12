Çok az bilinen bu fobilere hem çok şaşıracak hem de inanmakta zorlanacaksınız...
Fobi ve korku sık sık birbirine karıştırılır. Halbuki fobi korkudan çok fazlası, çok daha farklı tanımlamalara sahip bir durumdur. Gündelik yaşamda kulağımıza çok sık çalınan fobiler vardır. Yükseklik fobisi, karanlık fobisi gibi... Kaynağını hayvanlardan alan bu fobileri daha önce pek duymamış olabilirsiniz
Fobi kelimesi bir olaya, duruma, eşyaya ya da canlıya karşı duyulan aşırı şiddetli ve kaygılı bir korkuyu karşılar. Bazı fobiler çok yaygın olsa da bazı fobiler dünyada çok az insanın hissettiği fobilerdir. İnsanların fobilerinin kaynaklarına inmek psikiyatrinin alanı ama bazı fobilere hayret etmekten insan kendini alamıyor! İşte kaynağını hayvanlardan alan, duyunca "yok artık" diyeceğiniz 11 fobi!
Lepidopterofobi: Kelebek fobisi. İnsan kelebekten neden korkar demeyin, bazıları kelebeklerin görüntüsünden bazıları ise kelebeklerin hareketlerinden dolayı korku ya da iğrenme gibi büyük bir duyguya kapılır. Yaz aylarında pencere açmak istemeyenler bile var! Nicole Kidman kelebek fobisi olan ünlülerden biri...
Ekinofobi: At fobisi. Özellikle ülkemizde en sevilen, en çok hayranlık duyulan hayvanların başında gelen atlar bazılarının uykularını kaçıran kaygılara neden olabiliyor. Atlar büyük ve görkemli halleri Ekinofobisi olanlar için hızla çarpan bir kalp hatta terleyen avuç içleri demek olabilir!
Ornitofobi: Kuş fobisi. Baharda cıvıldaşan kuşlar içinizde çiçekler açtırıyor değil mi? Ornitofobisi olanlar sizin gibi düşünmüyor... Çocukken bir kuştan zarar gören ya da bunun gibi travmatik bir olay yaşayan insanlarda genelde Ornitofobi görülür. Bu fobinin şiddetine göre sadece kuşu görünce değil resmini görünce bile tetiklenenler vardır. Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un Kuşlar filmi de Ornitofobisi olanların yasaklılar listesinde...
Entomofobi: Böcek fobisi. Entomofobisi olanlar böceklerden korkar ama basit bir korkudan bahsetmiyoruz. Bu fobiye sahip olanlar böceklerle karşılaştığında ciddi bir panik haline girerler. Ortamı terketmek, kaçmak isterler. Resimlerliyle bizi kendine hayran bırakan sürrealist ressam Salvador Dalí'nin çekirgelerden korktuğunu biliyor muydunuz?
Ailurofobi: Kedi fobisi. Tüylü ve sevimli dostlarımızın birilerinin kalbinde dehşet yaratabileceğini hiç düşünmezdiniz değil mi? Ama olabiliyor... Ailurofobisi olanlar için kedilerin onlara zarar vermesine, dokunmasına hatta bakmasına bile gerek yok. Bulundukları ortamda bir kedinin olmaıs bile onları çıldırtabilir.
Kinofobi: Köpek fobisi. Kinofobisi olan insanlar için yaşam gerçekten çok zor olabilir çünkü yılan fobisi olan birinin yılanlarla karşılaşma ihtimali bugünün dümnyasında çok çok zorken köpeklerle karşılaşmadığımız bir gün bile yok! Bu sevimli canlıların birilerine korku vermesine inanmak olukça güç olsa da Kinofobisi olanlar için bu tedirgin edici bir durum.
Ostrakonofobi: Kabuklu deniz canlısı fobisi. Ostrakonofobisi olan insanlar ıstakoz, yengeç, istiridye gibi kabuklu deniz canlısı görmeye hatta bırakın görmeyi çoğu zaman kokusuna bile katlanamazlar. Bazı rivayetler bu fobinin kabuk deniz canlılatından zehirlendikten sonra da ortaya çıkabileceğini söylüyor ama bu psikiyatrinin konusu.
Batrachofobi: Kurbağa fobisi. Evet, kurbağalar, kara kurbağaları ya da semenderler pek çoğumuz için ço da öpüp koklanası hayvanlar değil! Ama Batrachofobisi olanlar bu hayvanların dokusundan, kayganımsı yapısından da pek hoşlanmaz. Korkuya eşlik eden bir tiksinti durumu da mevcuttur...
Musofobi: Fare ve kemirgen fobisi. Fareler de pek çoğumuzun sevimli bulmadığı hayvanlar arasında. Ancak Musofobi evde beslenmesi yaygın olan hamsterlera da katlanamamayı içeriyor. Musofobisi olanlar bir ortamda fare gördüyse o fare oradan çıksa bile bunun kaygısını hissetmeye devam ederler.
İkthyofobi: Balık fobisi. İkthyofobisi olanların balıklara karşı duyduğu tiksinti ve korku hissi pek çoğumuza manasıuz gelebilir ancak bu kişiler özellikle canlı balıkları görmeye dayanamaz. Ölü balıklara da dayanamazlar. Öyle ki pişmiş bir balığın görüntüsü bile midelerini bulandırır.
Alektorofobi: Kümes hayvanları fobisi. Horozlardan korkan çok fazla insanla karşılaşmışsınızdır ancak Alektorofobisi olanlar sadece horozlardan değil tavuklardan ve civcivlerden bile korkabilirler. Bu fobinin kuş fobisi içinde ayrı ve önemli bir yeri vardır.