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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akılalmaz olay! Büyükçekmece'de binanın 11. katından düşen 13 yaşındaki Batuhan hayatını kaybetti

        Batuhan 13 yaşındaydı! Çok büyük acı!

        İstanbul Büyükçekmece'de oturduğu binanın, 11'inci katından düşen 13 yaşındaki Batuhan Şahin yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde inceleme yaparken çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 08:48 Güncelleme: 06.01.2024 - 08:53
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        Batuhan 13 yaşındaydı! Çok büyük acı!
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        İstanbul'da yürek yakan olay, Büyükçekmece'de, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. 16 katlı binada oturan Batuhan Şahin (13), henüz belirlenemeyen nedenle 11'inci kat merdivenlerindeki pencereden bahçeye düştü.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine siteye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KALP MASAJI YAPILDI AMA KURTARILAMADI

        Sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen Şahin'e kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis olay yerinde inceleme yaparken çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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