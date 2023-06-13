AİLEYE İKİ ÇOCUK DAHA EKLENDİ

Çiftler beraber yaşadığından beri, aileye iki çocuk daha eklendi. Bir çocuğu Alysia bir çocuğu Taya doğurdu. Bununla beraber çiftler kasıtlı oalrak genetiğe öncelik vermedikleri için çocukların babaları bilinmiyor. Tüm ebeveynler her çocuğa eşit bir şekilde davranıyor ve inanıyor.