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Çok eşliliği tercih eden aile 4 ebeveyn ile çocuklarını büyütüyor!

Çok eşliliği tercih eden çift, dörtlü ilişkiye başlayarak çocuklarını da beraber büyütme kararı aldı. Çiftler böylece daha düzenli ilişkiler kurduklarını savunurken, çevrelerindeki kişilerin kafası oldukça karışık...

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  • Çok eşliliği tercih eden aile 4 ebeveyn ile çocuklarını büyütüyor!

    34 yaşındaki Alysia Rodgers ve 35 yaşındaki eşi Tyler, Oregan'dan 46 yaşındaki Sean Hartless ve 28 yaşındaki Taya ile yolları kesişmesinin ardından çiftler "polamori" terimini benimsediler. 
  • Çok eşliliği tercih eden aile 4 ebeveyn ile çocuklarını büyütüyor!

    DÖRT KİŞİLİK İLİŞKİ

    Yakın tarihli bir röportajfa çiftler arkadaşlıktan romantik partnerliğe giden yolculuklarında çocukların uyumlu bir ortam içerisinde yaşamaları için kararlar aldıklarını anlattılar. 
  • Çok eşliliği tercih eden aile 4 ebeveyn ile çocuklarını büyütüyor!

    Tyler ve Alysia, Sean ve Taya ile yaşamaya başladıktan sonra çocuklarına annelerinin erkek arkadaşı (Sean) ve babalarının kız arkadaşı (Taya) olduğunu söylerek, Sean ve Taya'yı ek bir ebeveyn olarak davranmaları gerektiğini vurguladılar.
  • Çok eşliliği tercih eden aile 4 ebeveyn ile çocuklarını büyütüyor!

    AİLEYE İKİ ÇOCUK DAHA EKLENDİ

    Çiftler beraber yaşadığından beri, aileye iki çocuk daha eklendi. Bir çocuğu Alysia bir çocuğu Taya doğurdu. Bununla beraber çiftler kasıtlı oalrak genetiğe öncelik vermedikleri için çocukların babaları bilinmiyor. Tüm ebeveynler her çocuğa eşit bir şekilde davranıyor ve inanıyor.
  • Çok eşliliği tercih eden aile 4 ebeveyn ile çocuklarını büyütüyor!

    Yaşam tarzları konusunda soru işaretleri barındırsalarda, Tyler "dört çift yetişkin elin" desteğinin altını çiziyor. Alysia, Tyler ve Sean tam zamanlı çalışırken, Taya çocuklara bakıyor. 

    Kaynak: Bright Side

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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