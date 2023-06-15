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Haberler Sağlık Çok fazla gürültüye mi maruz kalıyorsunuz? İşte öğrenmenin yolları
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Fazla gürültü bu riskleri artırıyor!

Gürültü işitme duyusuna olduğu kadar kalbe de zarar verebilir; ancak maruziyeti ölçmenin ve riski azaltmanın yolları var

Çok fazla gürültüye mi maruz kalıyorsunuz? İşte öğrenmenin yolları
HABERTURK.COM

Bilim insanları, kronik gürültüye maruz kalmanın sadece bir sıkıntı değil; bunun bir sağlık riski olduğunu da söyledi.

The New York Times'da yer alan habere göre, konuya ilişkin artan araştırmalar, ortalama gürültü seviyeleri yükseldikçe, vücutta kardiyovasküler hastalıklara ve diğer sağlık sorunlarına katkıda bulunan aşırı reaksiyon risklerinin de arttığını gösteriyor.

New York Times, gürültünün zararlı etkilerine ilişkin bir proje için, ABD'nin dört bir yanındaki topluluklarda gürültüye maruz kalmayı değerlendirmek üzere profesyonel bir ses ölçüm cihazı kullandı. Kişiler 15 dakikada yaşadığı, çalıştığı veya bulunduğu herhangi bir yerdeki gürültüye maruz kalmayı kontrol edebiliyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü tarafından tasarlanan NIOSH Ses Seviyesi Ölçer uygulaması, çalışanların işitme kaybını önlemesine yardımcı olmak için akustik mühendisleri ve tıp uzmanları tarafından geliştirildi.

Uygulamanın doğruluğu bir akustik laboratuvarında doğrulandı ve bilimsel bir dergide yayınlandı.

Uygulama açıldığında gürültü seviyelerini hemen büyük rakamlarla gösteriyor; ancak, "oynat" simgesine basıldığında uygulama zaman içinde ölçümler toplamaya başlıyor.

53 DESİBELİN ÜZERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİ SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Washington Üniversitesi'nde çevre sağlığı alanında doçent olan ve Amerika genelinde gürültü konusunda çalışmalar yürüten Edmund Seto, 15 dakikalık bir kaydın o saat için ortalama gürültü maruziyetini temsil edebileceğini söyledi.

Gürültüye maruz kalmanın sağlık riskleri, kaynak ve ses niteliklerine göre farklılık gösterdiğinden yorumlanması zor olabilir. Genel bir kural olarak, Dünya Sağlık Örgütü 53 desibelin üzerindeki ortalama karayolu trafik gürültüsü seviyelerini ve 45 dB'nin üzerindeki ortalama uçak gürültüsü seviyelerini olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkili olarak değerlendiriyor.

Gece gürültüsünün özellikle zararlı olduğu düşünülüyor çünkü uykuyu bölebilir ve kişi uyandığını hatırlamasa bile stres tepkisine yol açabilir. Dünya Sağlık Örgütü uzun zamandır kaliteli bir uyku için yatak odasında 30 dB'den daha az gece gürültüsü olmasını öneriyor.

KENDİNİZİ NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Habere göre, büyük yasal değişiklikler olmadan, dışarıdaki gürültü seviyelerinin değişmesi pek olası değil. Yine de sağlık uzmanları kendinizi korumak için bazı adımlar atabileceğinizi söylüyor.

- Eski pencereleri çift camla değiştirin.

- Gürültü emisyonlarını azaltmak için gürültülü odalara (çamaşır kurutma makinesi gibi) köpük yalıtım uygulayın.

- Gece gürültüsü söz konusu olduğunda, yoldan mümkün olduğunca uzak odalarda uyuyun ve titreşimi azaltmak için ağır pencere perdeleri ve kalın halılar alın.

- Kulak tıkacı kullanın.

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