6. KENDİNİZİ GÜÇSÜZ HİSSEDERSİNİZ

Sertifikalı bir kişisel antrenör ve koç olan Kevin O'Connell, bedenimizi ve zihnimizi aşırı çalıştırdığımızda, bunun iyileşmemizi daha da zorlaştırabileceğini açıklıyor. Buna karşılık, bir zamanlar bizim için kolay olan şeyleri kaldırmakta veya vücudumuzu olması gerektiği gibi hareket ettirmekte zorlanabiliriz.