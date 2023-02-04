Çok izlenen filmlere "gişe rekortmeni" dememizin çok trajik bir sebebi var

Dünya çapında çok izlenen bir film olduğu zaman ondan "gişe rekortmeni" olarak bahsediyoruz. Neden bu sözcük seçilmiş diye düşünürsek belki de aklımıza birçok açıklama gelir ancak muhtemelen gerçeğe yaklaşamayız bile. Time dergisi, cevabı ilginç bir anekdot ile bizim adımıza veriyor.