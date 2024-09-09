Çok konuşulan güvenlik kamerası görüntüleri ilk kez ekranda!

Çok konuşulan güvenlik kamerası görüntüleri ilk kez ekranda!

Çok konuşulan güvenlik kamerası görüntüleri ilk kez ekranda! Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Türkiye'nin konuştuğu Burhan Karakuş cinayetinin izini sürüyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin bugünkü bölümünde cinayete dair çok önemli bir gelişme yaşandı

Habertürk Giriş: 09.09.2024 - 19:19 Güncelleme: 09.09.2024 - 19:19 facebook

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