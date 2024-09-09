Çok konuşulan güvenlik kamerası görüntüleri ilk kez ekranda!
Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Türkiye'nin konuştuğu Burhan Karakuş cinayetinin izini sürüyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin bugünkü bölümünde cinayete dair çok önemli bir gelişme yaşandı
Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Türkiye’nin konuştuğu Burhan Karakuş cinayetinin izini sürüyor.
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin bugünkü bölümünde cinayete dair çok önemli bir gelişme yaşandı. Burhan Karakuş’un yeğeni Soner’in cinayetin yaşandığı gün ne yaptığı anbean aktarıldı.
SONER’İN BELİNDE SİLAH MI VARDI?
Burhan Karakuş’un yeğeni Soner’in, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde koştuğu esnada elini beline götürdüğü görüldü.
Didem Arslan Yılmaz, Burhan Karakuş’un yeğeni Soner’e sorular yöneltti.