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HaberlerSağlıkÇOK ÖNEMLİ! Bilim Kurulu Üyesinden Covid-19 aşısı öncesi ağrı kesici uyarısı! - Haberler
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Bilim Kurulu Üyesi Akın'dan Covid-19 aşısı öncesi ağrı kesici uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, günlük hayatta sıklıkla kullanılan ağrı kesicilerin Kovid-19 aşısının etkisini azaltabileceği yönünde araştırmalara dair açıklamada bulundu. "Antienflamatuar" özelliği bulunan ağrı kesicilerin kullanılmaması gerektiğini belirten Akın, "Bu ilaçlar bir miktar bağışıklık yanıtını azaltabilir" dedi

ÇOK ÖNEMLİ! Bilim Kurulu Üyesinden Covid-19 aşısı öncesi ağrı kesici uyarısı! - Haberler
Covid-19 aşısı öncesi ağrı kesici uyarısı!
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DHA

Birçok ülkede başta yaşlı ve sağlık çalışanları olmak üzere yüz binlerce kişi Covid-19 aşısı olmaya başladı. Bazı bilim insanları ise günlük hayatta sıklıkla kullanılan ağrı kesicilerin aşının etkisini azaltabileceğini yönünde açıklamalarda bulundu.

Bazı ağrı kesicilerin, bağışıklık yanıtını azaltabildiğini ifade eden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, "Dünyada çok çeşitli ağrı kesiciler var. Bu ağrı kesicilerin bir kısmı doğrudan beyinde ağrı merkezini etkiliyor. Bazıları ağrıya neden olan iltihabi durumu engelliyor. Bazı ağrı kesiciler de bağışıklık maddelerinin, bölgeye gelmesini azaltıyor. Bunlar bağışıklığı azaltıyor" diye konuştu.

"AŞI OLACAK KİŞİLER HEKİME DANIŞSIN"

Covid-19 aşısı yaptıran kişilerin hekim kontrolünde ağrı kesici kullanması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Akın, şu uyarılarda bulundu: "Koronavirüs aşısı sonrası kişilerin hangi ağrı kesicileri kullanacaklarına dair öneriler veriliyor. Kişilerin buna sıkı sıkıya uymaları gerekiyor. Bizim "antienflamatuar" dediğimiz ilaçlar bir miktar bağışıklık yanıtını azaltabilir. O nedenle "antienflamatuar" özelliği olmayan, sadece ağrı kesici özelliği bulunan maddeleri kullanmalarını öneriyoruz. Aşı olan kişiler kolunda ya da vücudunda ağrı ve halsizlik gibi durumları hissettiği zaman hastanede aşıyı uygulayan hemşire ya da hekime danışsınlar" uyarısında bulundu.

Aşı konusunda halka yönelik belgeler hazırladıklarını anlatan Prof. Dr. Akın, "Bununla ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı´nın korona ile ilgili sayfasında var. Belki bu broşürleri aşı olan kişilere de vermemiz gerekecektir. Tüm ağrı kesicileri bağışıklığı baskılamıyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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