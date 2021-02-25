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HaberlerSağlıkÇOK ÖNEMLİ! O beslenme tarzı kalp rahatsızlığına bağlı ölüm riskini artırıyor - Haberler
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Düşük kaliteli karbonhidratlarla beslenmenin kalp rahatsızlığına bağlı ölüm riskini artırdığı tespit edildi

Kanadalı bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada, ağırlıklı olarak düşük kaliteli karbonhidrat tüketiminin kalp hastalıklarını tetikleyerek ölüm riskini artırdığı ortaya konuldu

ÇOK ÖNEMLİ! O beslenme tarzı kalp rahatsızlığına bağlı ölüm riskini artırıyor - Haberler
Kanadalı bilim insanları tespit etti! O tarz beslenme...
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Medical News’in haberine göre, McMaster Üniversitesi ve Hamilton Sağlık Bilimleri (HHS) tarafından Toplumun Kentsel ve Kırsal Epidemiyolojisi (PURE) kapsamında yürütülen çalışmada, 35 ile 70 yaşları arasındaki 137 bin 861 kişiden 9.5 yıl boyunca elde edilen veriler incelendi.

Çalışmada kapsamında, katılımcıların beslenme şekillerine ilişkin bilgi edinmek için anketler düzenlendi. Bu anketlerle kişilerin beslenmelerine bakılarak glisemik indeks ve glisemik yük hesaplamaları yapıldı.

8 BİN 780 ÖLÜM VE 8 BİN 252 KALP RAHATSIZLIĞI VAKASI

Katılımcıların takip süresi boyunca, 8 bin 780 ölüm ve ölümle sonuçlanabilecek 8 bin 252 kalp rahatsızlığı vakası kaydedildi.

Bu veriler ışığında, araştırma öncesinde kalp rahatsızlığı bulunan kişilerde, yüksek glisemik indeksli besin tüketiminin ölüm riskini yüzde 50 arttırdığı tespit edildi. Bunun yanı sıra düşük kaliteli karbonhidrat tüketiminin herhangi bir kalp rahatsızlığı olmayan kişilerde de ölüm riskini yüzde 20 artırdığı belirlendi.

Uzmanlar, düşük kaliteli karbonhidratlardan olan beyaz ekmek, pirinç ve patatesin glisemik indeksi yüksek başlıca ürünler olduğunu ifade etti.

Araştırmanın 5 kıtadan beslenme şekilleri oldukça farklı kişiler üzerinde yapıldığı ve bu alandaki en kapsamlı çalışma olduğu kaydedildi.

Çalışma, "New England Journal of Medicine"de yayınlandı.

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